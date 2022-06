Revelan fiestas íntimas de Piqué tras su separación de Shakira

Agencia México

El futbolista Gerard Piqué sigue dando de qué hablar en los medios españoles luego de que Shakira decidiera oficializar su separación tras 12 años de relación sentimental en la que procrearon a 2 hijos, Milan y Sasha.

Después de rumorearse que el jugador se la pasa de fiesta tras separarse de la colombiana, el programa Socialité de Telecinco, filtró algunos detalles de lo que sería la vida nocturna del español, asegurando que no solo sostiene encuentros privados con otras mujeres, sino que también gasta una fortuna.

“Sobre las fiestas de Piqué… Yo llevo 12 años siguiendo a Gerard, y Piqué es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace… pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, informó un paparazzi.

“Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, añadió.

Al respecto del monto que Piqué suele gastar por noche, la fuente destacó que, aunque la suma puede variar, esta siempre es mayor a los 40 mil pesos mexicanos (2 mil dólares).

“Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2 mil euros cada día, de 2 mil euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, manifestó el periodista.

Por si esto fuera poco, en la emisión televisiva también se indicó que el ex de Shakira acude con frecuencia a la discoteca La Traviesa, pero llega en taxi para no ser identificado y sale por una puerta trasera que es poco concurrida para no ser captado.

Conjuntamente, se indicó que en dicho bar Gerard sostiene privados con una mujer que podría ser su nueva conquista. “Hay una cortina roja y una vez dentro hay unas escaleras donde Piqué se veía con ella”, detallaron.

En las últimas horas, la prensa internacional indicó que la amante del deportista sería una joven de 22 años que trabaja en el mencionado bar ubicado en Barcelona, uno de los favoritos del catalán.

Por su parte, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes fueron las primeras en ventilar todos los rumores de separación de la ahora expareja, han revelado nueva información al respecto, destacando que también es rubia y es parecida a la cantante nacida en Colombia.