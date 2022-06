Sergio Mayer se sincera sobre su relación con Jaime Camil

Agencia México

Sergio Mayer e Issabela Camil realizaron una dinámica con sus seguidores para sincerarse y hablar de algunos temas polémicos que han surgido a lo largo de su carrera, sobre todo en su vida personal y familiar, como lo es su relación con Jaime Camil.

La primera en abordar el tema fue la actriz, quien destacó que más allá de todo lo que se dice, tanto ella como su esposo tiene buena relación con el actor, a pesar de que no siempre coinciden en todos los temas con relación a su familia.

“Jaime es un ser muy especial, en cierta manera se parece mucho a mi papá en muchas cosas, pero me llevo excelente con él. Se ha encargado de repente ahí gente como haters, un poquito ahí como el chisme de querer hacer pleito entre él y Sergio, o que no nos llevamos y eso no es verdad, siempre hay problemas en la familia, siempre hay diferencias, digo, es normal, como en cualquier familia, pero nos llevamos excelente como hermanos”, explicó Issabela.

Por su parte, el ex Garibaldi negó cualquier tipo de diferencia con su cuñado e incluso recordó algunos de los momentos en que han podido convivir. “Ha habido algunos medios que han dicho que nos llevamos muy mal, y que él no me quiere y demás, pero hemos subido algunas fotos familiares, como en Navidad, o en alguna comida que nos hizo en su casa, es un excelente ser humano y lo queremos mucho, también a su familia, entonces pues el estar desmintiendo esas cosas no nos interesa y nos llevamos perfectamente bien”.

Por otra parte, la pareja recordó el momento en que se conocieron y quién fue la persona encargada de presentarlos. “Nos presentó mi suegra en un evento que se llevó a cabo ‘El salto por las estrellas’, que era para Teletón, organizado por mi suegra, ella nos presentó”.

De la misma manera, Issabela contó: “Yo fui la conductora, él era uno de los participantes, y ahí fue donde nos conocimos”.

Finalmente, Sergio Mayer abordó un tema controversial, y a pesar de que muchos artistas prefieren no hablar del mundo de las adicciones, el artista se sinceró y dijo:

“Pues sí, tengo 56 años, imagínate lo que no he probado […] es más, estoy escribiendo un libro de mi acercamiento con las drogas y el alcohol en algún momento”, expresó el artista señalando que ese texto será biográfico y espera lanzarlo en pocos meses”.