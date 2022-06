Charlie Sheen estalla con su hija

Agencia México

A pesar de que Charlie Sheen decidió mantenerse alejado de la televisión y del mundo del espectáculo en los últimos años, las polémicas sobre su vida siguen colocándolo en la mira pública.

En esta ocasión, se trata de una noticia que involucra directamente a su hija, pues Sami Sheen Richards, a quien procreó con Denise Richards, decidió abrir su cuenta en Onlyfans, tras haber cumplido 18 años.

Al enterarse de esta acción, el intérprete de Charlie Harper en ‘Two and a half men’ no dudó en externar su enojo durante un comunicado que envió a la revista US Week, asegurando que la única culpable de esto es su exesposa.

“Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo […] No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”, manifestó al respecto.

Sin embargo, Denise Richards no se quedó callada ante lo dicho por su ex, y evitando entrar en discusión con Charlie, señaló que su hija ya tiene facultad para hacer buen discernimiento de sus actos.

“Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”, recalcó.

Cabe señalar que Sami Sheen empleó su cuenta personal en Instagram para promocionar el perfil de OnlyFans donde compartirá contenido para adultos. La hija del actor colocó una fotografía en donde porta un traje de baño con el siguiente mensaje: “haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más”.

Anteriormente, la joven ha señalado que no tiene la mejor relación con su padre, asegurando que “no la deja actuar con libertad”, por tal motivo, Sami regresó a vivir con su madre a inicios de este año, en la ciudad de Los Ángeles.