Luis Enrique Guzmán explica polémica pelea con amiga de su madre

Agencia México

El hijo de Silvia Pinal se pronunció al respecto del audio filtrado en donde presuntamente se le escucha discutiendo con Mónica Marbán y la enfermera de su madre.

De acuerdo con Luis Enrique Guzmán, el problema comenzó cuando le comentó a Marbán que resolvió junto con Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán que ella ya no se encargaría de los asuntos del teatro de Silvia Pinal.

“Ella vino a visitar a mi mamá, pero llegó muy agresiva, empujando a quien le abrió la puerta, y me dijo “¿qué?”, así muy retadoramente, le dije no, nada más te vengo avisar que mis hermanas y yo decidimos que te salgas del teatro. (Ella respondió) ‘Ah, pero me liquidan eh’”, relató Luis Enrique a los reporteros que acudieron a buscarlo tras filtrarse el controversial clip.

Dejando en claro que solo buscó proteger la integridad de su famosa madre, Luis Enrique añadió: “yo defendiendo a mi mamá porque esta señora a fuerzas se la quería llevar o quería sacarla para platicar con ella a solas, le dije ‘no puedes estar jaloneando a mi mamá’, casi la tira de la silla”.

Asimismo, el hermano de Alejandra Guzmán reveló el motivo por el que no procedió legalmente contra Marbán. “Yo pude haberla denunciado, porque literal vino aquí a la casa a golpearme, pero como es amiga de mi mamá y es una señora grande, preferí no denunciar”.

Finalmente, Luis Enrique Guzmán explicó cómo cree que salió a la luz la polémica conversación. “Yo le dije a una de las cuidadoras que grabara, porque sabía, porque vi cómo venía esta señora, le dije ‘grábale, porque ahorita que le diga que la vamos a sacar del teatro seguro se va a poner grave’, después la despedimos y no quiso firmar una carta de confidencialidad, y ella creo que es la que filtró el audio”.

Hasta el momento, Mónica Marbán no ha querido brindar declaraciones de lo ocurrido.