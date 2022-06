Marcus Ornellas habla de su contagio de Covid-19

Agencia México

Marcus Ornellas reveló algunos detalles de su estado de salud tras confirmar que se encuentra en aislamiento debido a que dio positivo a Covid-19.

A través de una entrevista virtual para el programa Sale el Sol, el esposo de Ariadne Díaz confesó que no ha tenido una reacción complicada tras su contagio, por lo que confía que en breve estará completamente recuperado.

“Afortunadamente nos tocó leve, entre comillas, es como un resfriado fuerte, pero estamos bien, vamos a salir, estamos saliendo ya de esta situación. Es la primera vez que salgo positivo, pero tenemos muchas razones para estar feliz y estar contentos”, explicó el artista de 40 años.

Y añadió: “Nos estamos cuidando desde el domingo, empezamos a cuidarnos y estamos cuidándonos, tomando mucha agua, finalmente el tratamiento es, uno trata los síntomas, y el resfriado se va a ir con los días, así lo vemos y así estamos tratando ese tema del Covid aquí en la casa, pero estamos bien afortunadamente”.

Por otra parte, al hablar de Livia Brito, con quien protagoniza el melodrama Mujer de nadie, el brasileño solo tuvo buenas palabras y halagos para el trabajo de su colega.

“Desde mi experiencia, es una gran compañera, es una muy buena actriz, la admiro, tiene mucho talento, es muy buena actriz, es buena compañera, y hay química, hay muy buena química, afortunadamente nos llevamos muy bien, desde el principio nos llevamos muy bien, y se generó una química que en la pantalla se refleja muy bien y eso es muy importante para el proyecto”, expresó en primera instancia.

Finalmente, al escuchar que la cubana ha tenido algunas diferencias con la prensa e incluso se le señala como una persona que puede ser agresiva por esta situación, Marcus únicamente dijo: “De lo que conozco de ella, de lo que hemos trabajado, es una gran compañera, la verdad no he tenido una experiencia como la que me mencionaste hace rato, sino todo lo contrario”.