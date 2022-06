Representante de Amber Heard niega que la actriz será reemplazada en Aquaman

Agencia México

En las últimas horas ha surgido información en la que se asegura que Amber Heard no repetirá su papel como Mera en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, debido a que su participación será reemplazada.

De acuerdo con el sitio Just Jared, Warner Bros, decidió eliminar a la exesposa de Johnny Deep de la secuela de Aquaman y volver a filmar sus escenas con otra actriz en las próximas semanas.

De la misma manera, se informó que la supuesta decisión llegó después del juicio Heard y Depp que terminó recientemente con el fallo en contra de la actriz, pese a que se ha mencionado que la artista planea apelar los resultados.

Sin embargo, el portal TMZ informó que el portavoz de Amber ha desmentido tajantemente esta noticia, y en una llamada directa con el portal aseguró: “Los rumores continúan como lo han hecho desde el primer día: inexactos, insensibles y un poco locos”.

Conjuntamente, el medio de comunicación trató de comunicarse con la compañía estadounidense para aclarar esta controversia, pero Warner Bros. no les ha brindado respuesta.

Por su parte, Amber ha preferido mantenerse hermética en cuánto su aparición en la película, por lo que en este momento solo se puede asegurar que filmó todas sus escenas hace casi un año, y también le pagaron 2 millones de dólares, por lo que contractualmente terminó con su relación laboral sin pendientes.

La actriz debutó en el DCEU dentro de la trama de La liga de la Justicia, y luego regresó para Aquaman, además de que tuvo participación en Zack Snyder’s Justice League, pero fue la misma Ambert quien durante la batalla legal con su ex aseguró que su papel había sido reducido en la trama antes mencionada.