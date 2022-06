Aplauden a Britney Spears por su matrimonio!

Agencia México

Mayra Verónica, exnovia de Sam Asghari, ha sorprendido al expresarse de la mejor manera del actual esposo de Britney Spears, asegurando que la cantante no pudo conseguir mejor pareja que el modelo.

En entrevista para el programa Despierta América, la cubana recordó que Asghari también la apoyó en su momento como ahora lo hace con la estadounidense.

“En aquel entonces tenía un management team que era muy controlador, más o menos o muy similar a lo que le estaba pasando (a Britney) con el padre, y él estuvo para mí en aquel entonces, fue cuando yo estaba rompiendo con todo aquello y no podía, y él me ayudó muchísimo. Yo sé que ha sido un buen apoyo para ella también”, dijo Mayra Verónica.

Asegurando que la diferencia de edades no será un obstáculo para la pareja, la artista latina destacó que el modelo es el tipo de persona que Spears necesita en estos momentos. “Yo siendo que el momento que ella está pasando necesita una persona como Sam, no creo que sea mala influencia […] aunque sea para divertirse, yo creo que eso es lo que necesita ella en este momento”.

Tras declarar que es un hombre fiel y no cree que engañe a Britney de esa forma, la cubana recordó la forma en que indirectamente hizo que la llamada Estrella del Pop conociera a su ahora esposo.

“Yo estaba haciendo un video, estaba peleada de mi ex, lo conozco a él, y digo ‘¿por qué no?, si está tan lindo vamos a ponerlo en el video’, como mi management estaba tratando de romper con todo lo que estaba pasando, pusieron a un estilista que sabían que el estilista se iba a enamorar de él. El estilista le cogió mucho afecto, y luego tuvo que hacer styling para otro video, y era el de Britney”, relató.

Por último, Mayra Verónica aseguró que no tiene más que buenos deseos para la cantante y el modelo, destacando que si su romance llegara a terminar, está segura no se deberá a Sam. “Él es muy bueno, y apoya, ayuda, entonces no creo que vaya a ser por culpa de él. Les deseo mucha felicidad y tienen algo muy bonito que si lo cuidan va a durar mucho tiempo”.