Laura León defiende a Karol G

Agencia México

La cantante Laura León salió en defensa de Karol G luego de que su colega Lyn May arremetiera en su contra por la figura que tiene, e incluso pidió no ser comparada con la colombiana.

Después de que la vedette pidiera no ser confrontada con la reguetonera y dijera “no me compares con esa vieja. Está gorda y yo estoy muy bien, yo tengo mi cinturita, ella no tiene cintura. Está muy pareja, parece tamal”, la artista conocida como La Tesorito defendió a Karol comentó: “¡Ay, bueno!, envidia, déjenla”.

Posteriormente, Laura aprovechó para dedicarle unas palabras de admiración a la intérprete de Bichota y le pidió trabajar juntas. “Karol, ¡cómo me gustas!, ¡qué linda eres!… Karol G tenemos que hacer un espectáculo juntas, regalarle nuestra esencia al público que tanto nos quiere tesoro”.

Por otra parte, la mexicana de 69 años confesó que desea que su nieta sea quien la interprete en la serie sobre su vida, cuya producción ya está en marcha, por lo que la joven que la acompañó a un evento en la Ciudad de México dijo: “Obvio, claro que me encantaría”.

A su vez, Laura León manifestó que su libro autobiográfico está a punto de salir a la luz, además de estar considerando aceptar las ofertas para posar sin ropa.

“Ha habido varias propuestas de varias revistas, lo que pasa es que no me han llegado al precio (…) El tesorito está aseguradísimo, muy caro, muy caro, la verdad”, comentó.

Recientemente Laura provocó gran controversia al revelar que no descarta la idea de abrir su cuenta de Only Fans porque quiere enseñar todo “el tesoro”.