Anahí presenta públicamente a su cirujano plástico

LA CANTANTE y actriz de 39 años se sinceró sobre el procedimiento que le practicó el especialista.

El Universal

En pleno 2022, todavía se considera un tabú entre muchas personas, sobre todo si son celebridades, el hablar abiertamente de los procedimientos de cirugía plástica a los que se han sometido.

Por eso, llamó fuertemente la atención el hecho de que Anahí presentó públicamente a su cirujano plástico, en su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 10 millones de cuentas.

Y con la frente en alto dijo que fue el Dr. López Infante responsable de su rinoplastia y de su ahora perfil que luce la integrante de RBD.

“Hace unos días visité a mi doctor, a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. ¡Amo mi nariz!”, confesó la esposa del senador Manuel Velasco.

Anahí aparece sonriente al lado del especialista, quien tiene una larga trayectoria como médico cirujano y con la especialidad en cirugía plástica.

En el mensaje que escribió Anahí en sus redes sociales, aprovechó para mostrar su agradecimiento al Dr. López Infante y, de paso, hacerle un poco de promoción.

“Creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así que, si quieren saber, este señorón es el máster”, puntualizó la estrella.

Segun la biografía del Dr. Raúl López Infante que aparece en su perfil de Instagram, el médico se describe como “cirujano plástico estético certificado y rinólogo experto en casos difíciles”.

Tiene las cédulas profesionales número 0300737 por la licenciatura como médico cirujano, título que le otorgó la UNAM en 1974, y la número 0033862 que lo acredita con la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, expedida en el año 2000, por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Entre los procedimientos quirúrgicos que enlista la consulta del Dr. Raúl López Infante se encuentran la rinoplastia integral, la cirugía facial, blefaroplastia (párpados), bichatectomía, otoplastia, lipoescultura, lipotransferencia, mamoplastia de aumento, mamoplastia de reducción y mastoplexia.