Crónica de una Odisea. Tremec

Con esta fecha nuestra Columna cumple meses de nacida: 6. Sin sentirlo, esta criatura ha crecido dando muestras saludables de vida y con deseos de continuar en la brega. Nació para quedarse, ¡como la buena música! A este logro aún imperfecto, hemos contribuido de distintas maneras, las siguientes personas que, habiendo conocido su importancia y trascendencia, lo han apoyado de muchas maneras, desde una simple “porra” o apoyando con recursos económicos o escribiendo sus recuerdos y finalmente, leyendo semanalmente el periódico Noticias, gracias a su Director General la Lic. Aida Ivonne Garfias Torres y su Director de Información, Luis Montes de Oca Osorio, que gentilmente nos abrieron tan valiosos espacios periodísticos. Hemos podido crear una cadena de afecto y soporte espiritual que, sin saberlo con precisión, podemos percatarnos de su alcance, pero que alienta esta espléndida aventura. A los nombres que a continuación aparecen alfabéticamente, hemos decidido agregar algunas fotos que han aparecido en las 28 columnas anteriores y a través de un artístico collage, obra de Francisco Ontiveros -RTQ-. ¡Una imagen nos dirá siempre más que mil palabras!

Aida Ivonne GarfiasTorres, Alejandrina Vázquez Castañeda, Antonio “Tony”Conde Vargas, Antonio Francisco Múzquiz Narváez, Augusto Eugenio Aubert Peñaloza, Bacilia Cruz Copca, Bernardo Quintana Arrioja, Carolina Bautista Barrera, Daniel Bautista Torres, Emilio Luis Castelazo de los Ángeles, Gerardo Pedraza Montes, Jaime Zúñiga Burgos, Jorge Álvarez Septién, Jorge Amieva Pérez, José Luis Cordero Espíritu Santo, José Rivera Frausto, José Sosa Padilla, Luis Arturo Montes de Oca Osorio, Magdalena García Montiel, Manuel González de Cosío, María de Jesús Pelagio Ramírez, María del Carmen Zúñiga Hernández, María Eugenia Herrera Herrera, María Eugenia Cabrera Vargas, María Teresa Urbiola Castro, Pedro Zaldumbide Fernández, Roberto Escoto García, Sarita Rodríguez Cruz.

Nos atrevimos a abrir una página en la emocionante Odisea de una empresa considerada una Universidad del Trabajo, teniendo, como única misión el desarrollar integralmente a espléndidos-as Trabajadores-as y empleados-as ¡y sus generaciones!

Por su contenido y oportunidad, publicamos el mensaje de un asiduo lector de nuestra Columna. Manifestó su deseo de que su nombre no apareciera, cosa que respetamos sin dudarlo un minuto. Habla de su experiencia en Tremec durante 12 años en los que trabajó en el área de talleres, combinando sus habilidades técnicas y administrativas, razones por las que pudo ser no sólo testigo, sino actor directamente involucrado en la realidad de una empresa de tal importancia y magnitud. En esencia, nos descubre un Tremec con cosas positivas, otras de carácter intrascendente y algunas francamente negativas, sin negar que lo que ha leído hasta el día de hoy, muestran una cara entusiasta, muy alegre y positiva.Sin embargo, nuestro amigo señala que no todo ha sido‘miel sobre hojuelas’. Este es el testimonio que recibimos por correo y al que metí mano para corregir fallas fáciles de entender en una persona que no es escritor. Es largo, por lo que será material para esta columna y la siguiente. ¡Comenzamos!

“Estimado Emilio, discúlpame la confianza, pero hoy somos iguales: ex trabajadores de Tremec. Trabajé en Tremec por doce años comenzando cuando yo tenía 19. Me entrevistó un señor Villeres para entrar en el puesto más bajo y ganando lo que marcaba el Contrato Colectivo (Creo que eras $25.00 diarios). Estaba chiquito, pero mi padre me empujó para que yo aprendiera a trabajar, para así tener beneficios de todo tipo. Durante doce años pude apreciar el valor del trabajo y crecí en experiencia y responsabilidades y me pasó algo buenísimo: hice muchos amigos y los jefes me ayudaron mucho en mi desarrollo. Muchos me quisieron meter el pie para tropezar y hubo un jefe que quiso aprovecharse de mis deseos de progresar y me dijo que lo invitara a mi casa para poder estar cerca de mi hermanita. Un día después del trabajo siendo sábado, se organizó una comida. Después de dos cervezas, le menté la madre y lo tiré de un trancazo. No me corrieron, pero me mandaron a otro departamento, donde pude crecer más y ganando mejor.”

“Puede ver abusos, insultos, personas que no se atrevían a salir del closet, raterillos de cosas pequeñas, pero robos al fin. Fui testigo de matrimonios rotos por infidelidades de compañeros muy estimados o familias rotas después de la muerte de unos de sus hijos pequeños por un accidente al haberlo dejado solo en casa. Supe de compañeros que tronaron por no poder con las dificultades que le exigía su máquina. Fui testigo de abusos por parte del sindicato al meter cuotas abusivas o compañeros que se ponían de acuerdo para bajar la productividad del departamento. Aparecieron capataces, trabajadores habilitados como supervisores y que se creían con poder para joder.” (Continuará).