Daniela Luján confiesa que Imanol es su gran amor

DANIELA Luján aclara los rumores de romance con Imanol Landeta.

El Universal

Daniela Luján comenzó su trayectoria artística a muy corta edad, convirtiéndose en una de las actrices infantiles y juveniles, para más tarde brillar en el mundo del espectáculo a través de diversas producciones como ‘Una familia de diez’, ‘Sortilegio’ y ‘Por amar sin ley’.

Debido a su trayectoria, ha conocido a muchas personas que forman parte del medio y aunque ha sido muy reservada en su vida privada, desde muy pequeña confesó que su primer amor fue Imanol Landeta, actor que formó parte de su generación.

La protagonista de ‘El diario de Daniela’ admitió que a pesar de que se conocieron desde muy pequeños y ha pasado mucho tiempo, para ella esa ilusión nunca desapareció y a través del programa de YouTube, ‘Pinky Promise’, reiteró que el cariño sigue vigente.

“Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho mil veces en ‘Envinadas’ y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años”, explicó en compañía de Mariana Botas, Jessica Segura y Karla Díaz.

Aunque han pasado muchos años desde que el actor se alejó del mundo del espectáculo, Luján aseguró que no es un hombre prohibido, pues no tiene ningún compromiso sentimental: “No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido”, explicó.

Sobre los rumores que surgieron de una relación entre ellos, Daniela los desmintió y dijo: “Fue un rumor, si Imanol hubiera andado conmigo, yo sería otra pen* en la vida”, dijo, pero detalló que sí ha tenido contacto con él y su novio está al tanto de todo: “Imanol me escribió, eso pasó hace tres días, él me comentó una historia, le contesté todo lo que me escribió, soñé con él y mi novio está al tanto de todo”.

Estas confesiones causaron gran revuelo hasta que llegaron a oídos del ex actor, quien reaccionó sorpresivamente en su Instagram al enterarse que Daniela Luján sigue enamorada de él; sin embargo, no dio ningún comentario públicamente.