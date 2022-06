Arath de la Torre y Susy Lu niegan estar en proceso de divorcio

Arath de la Torre y Susy Lu

Agencia México

Arath de la Torre y Susy Lu reaparecieron juntos a escasos meses del escándalo en el que se vieron envueltos después de que saliera a la luz que supuestamente el actor le había coqueteado a Andrea Rodríguez, pareja de su colega Julio Alegría y quien alguna vez fue su novia.

A pesar de que se rumoreo que este “desliz” le habría costado su matrimonio al también presentador, en esta ocasión la pareja aprovechó la entrevista concedida al programa Ventaneando para negar esta información.

“Todo bien, con mi esposo todo bien, no, no tengo nada qué opinar […] No, no estamos separados, tenemos 16 años juntos y estamos muy contentos”, dijo Susy Lu ante las preguntas de la prensa.

Por su parte, Arath de la Torre recalcó que mantiene una relación muy estable con su esposa a pesar de todo lo que se ha dicho de ellos.

“Mira, no puedo decir nada, mi mujer y yo tenemos una comunicación entrañable, todos los días nos sentamos en la noche a contarnos nuestros días hasta las 11 o 12 de la noche, y yo creo que eso es algo muy fundamental, contarnos todo, siempre”, manifestó.

Fue a principios de febrero cuando Arath se vio envuelto en el escándalo tras la filtración de unos mensajes en los que supuestamente le proponía a la pareja de uno de sus compañeros del teatro iniciar una relación, a pesar de estar casado con Susy y haber procreado 3 hijos con ella, pero hasta la fecha De la Torre ha negado esta situación asegurando que está felizmente casado.