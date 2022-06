Irina Baeva responde sobre si está celosa de Martha Julia

BAEVA recalcó que tiene tanta seguridad en su novio, que no tuvo ningún problema en saber que trabajaría con ella.

Agencia México

Irina Baeva rompió el silencio al respecto de los rumores que aseguraban se puso celosa al enterarse que su prometido Gabriel Soto tenía que trabajar junto a su expareja Martha Julia en el remake de la telenovela La madrastra.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, la actriz rusa decidió aclarar de una vez por todas su postura sobre el tema y en frente del mexicano vaciló sobre su supuesta reacción y dijo: “Es más, le prohibí que fuera a grabar… pero no me hizo caso, entonces… no, no es cierto, es broma, ¡claro que no!”.

Acto seguido, Baeva recalcó que tiene tanta seguridad en su novio, que no tuvo ningún problema en saber que trabajaría con ella. “Se tiene que basar a fuerza en la confianza ¿no?, yo a Gabriel le tengo total confianza y si no se la tuviera yo creo que no estaría ni con él ni con nadie, porque la verdad es creo que la confianza es la base de una relación, es como la base sólida de una casa, y si no tienes eso, no tienes nada, no tiene sentido seguir construyendo una relación de pareja, si no tienes confianza, entonces tiene mi total confianza, puede ir a grabar con quien él quiera y yo en igualdad”.

De la misma manera, Irina contó que Soto ya grabó algunas escenas con su ex. “Él ya estuvo trabajando con Martha Julia, me contó y no era así de ‘ay’, no, no, la verdad es que no, porque como les digo, se trata de confiar en la otra persona, entonces si estuvo con ella o estuvo con cualquier otra expareja o yo trabajando con alguna de mis exparejas, no tendría por qué haber problema”

Y debido a que en el mismo melodrama también se encuentra Aracely Arámbula, otra de sus exparejas, es que la artista de 29 años respondió a la pregunta sobre si cree en las predicciones de algunos videntes sobre que Gabriel y La Chule podrían tener un reencuentro amoroso.

“Si nosotros les hiciéramos caso a todos los videntes, todas las cosas que dicen de nosotros, ya tendríamos como 6 hijos, 6 bodas, y tantas otras cosas más que eso creo que no se ha cumplido”, manifestó.

Por otra parte, Baeva confesó cómo es que celebrará Soto este próximo Día del Padre. “Tendrá sus regalitos, lo celebraremos con sus hijas, no podemos estar el día que es el mero domingo, porque Gabriel tiene que hacer unas cosas en Dallas, son unos eventos de trabajo y tenemos justamente un viaje con las niñas y vamos a celebrarlo como papá fuera de México”.

Por último, al hablar de sus planes de boda, Irina reveló que se ha sentido un poco abrumada y presionada por todos los contratiempos que han tenido, sobre todo porque su familia no puede viajar a México, pero destacó: “lo más importante es que estamos juntos y será en el momento que tenga que ser”.