Giovanni Medina aclara por qué tiene la custodia del hijo que procreó con Ninel Conde

Agencia México

A escasos días de celebrarse el Día del Padre en México, Giovanni Medina acudió al programa Ventaneando para presumir que posó para la portada de una revista acompañado de su hijo Emmanuel, fruto de la relación que mantuvo con Ninel Conde.

Debido a que la cantante y actriz recientemente se expresó molesta porque supuestamente le negaron la entrada a la casa de su expareja para ver al menor, el empresario ahondó en el tema y aseguró que no es la primera vez que pasa algo así.

“Es una constante, lamentablemente esta situación, y yo como papá estoy obligado a mantener la estabilidad emocional de mi hijo, más allá de los berrinches de cualquiera, aquí nadie está cuidando algo más, que no sea el bienestar de mi hijo, o sea, me refiero a las autoridades, a mí como papá, supongo que ustedes como medios de comunicación, tenemos la prioridad de que todos los menores estén bien”, expresó Medina.

Al ser cuestionado sobre si el ver a Ninel le afecta o le ayuda a su hijo, Giovanni comentó: “No pasa nada, simplemente es un vínculo que hay que seguir construyendo, trabajando, yo siempre trato de ayudarle cuando ella va a la casa, las visitas, pues entretengo a Emmanuel, lo hago participar con ella, el Día de las Madres justamente Emmanuel le dio flores a su mamá porque es lo que inculcamos siempre, amor por su mamá, respeto por su mamá, y lo demás no está en nosotros, por eso trabajo todos los días en ser un papá presente para que él esté sólido ante este tipo de situaciones”.

A raíz de las dudas que han surgido con respecto a que él tenga la custodia del niño y no Conde, el empresario detalló: “Antes de este juicio Ninel y yo teníamos firmado un acuerdo, ingresado en los juzgados, que Emmanuel iba a vivir conmigo todos los días hábiles del calendario escolar, es decir, de lunes a viernes, y ya después un fin de semana cada quien, en palabras simples, estaría con su mamá 6 días al mes, siempre y cuando la mamá estuviera en México […] con ese parámetro el juez no podía dictar otra cosa cuando en los hechos ya (vivía conmigo)”.

Asimismo, el ex de la artista recalcó que ha cumplido con todas sus responsabilidades como papá. “Yo además de que siempre he sido proveedor de mi hijo, también me he hecho cargo de su crianza, de las labores de crianza, yo lo llevo a la escuela hasta el día de hoy, aunque tenemos a las nanas, aunque tenemos el apoyo, la responsabilidad es mía”.

Y para no dejar alguna duda sobre el fallo que dieron las autoridades para que él se quedara con el menor, Giovanni subrayó: “En la práctica ella había firmado un documento, un acuerdo, en donde decía que la custodia, en los hechos, la tenía yo, pues entonces no podía ser diferente. Ya después vino el tema del esposo de Ninel que ciertamente representa un riesgo permanente para cualquiera que estuviera cerca”.

Finalmente, Giovanni Medina anunció que abrirá un espacio de asesoría jurídica gratuita a través de las redes sociales para los padres y madres que estén luchando para obtener la custodia de sus hijos o que no los puedan ver.