Rebecca Jones sigue apoyando a Sasha Sokol

Agencia México

Rebecca Jones sigue alzando la voz a favor de su amiga y colega Sasha Sokol, luego de que la cantante denunciara que el productor Luis de Llano mantuvo un romance con ella cuando era menor de edad.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, la actriz manifestó que hay muchas personalidades del medio artístico que supieron de esa relación, pero hasta el momento no han querido hablar públicamente del caso.

“Era completamente normal, ahora yo también era una niña, digo 25 no era una niña, pero yo era muy joven, estaba empezando mi carrera y yo soy la única que ha hablado porque hay muchísimas que vieron eso, más bien hay que preguntarnos eso, ¿quién se atreve a hablar, porque yo veo que todas están calladas”, dijo Rebecca visiblemente molesta.

Al respecto de si ha tenido contacto con la exTimbiriche, la intérprete explicó: “Realmente no, sé que agradeció mi comentario y nada más, pero que bueno que pudo sacarlo eso es lo más importante, y bueno, ahorita el juicio tan famoso de Johnny y Amber también nos dio una pauta acerca de la naturaleza humana violenta del humano, que muchas veces no es de género, pero el hecho es que en este país si los feminicidios están por todo lo alto”.

Debido a que es una sobreviviente de cáncer, Jones también se refirió a la batalla que está lidiando Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, tras ser diagnosticada con esta enfermedad.

“Yo cuando pase el proceso no quería hablar con mucha gente, entonces yo respeto eso, solamente que sabe ella que la tengo en mis pensamientos y en mi corazón, le dije que lo va a vencer porque es una mujer de muchísimo carácter”, comentó.

Por último, Rebecca Jones aseguró que por el momento no le interesa tener una pareja sentimental, pues le gusta mucho vivir sola.

“Buscaba al amor de mi vida, pero ya lo encontré, soy yo, a mí me encanta la soledad, tengo muchos amigos y amigos cariñosos, sí, pero me encanta estar sola, me encanta vivir sola, soltera, pero no sola, es bonito ¿verdad?, sí, tal cual”, remató.