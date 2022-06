Andrea Tovar es “poco seria”: diputados del PRI

Los legisladores desmienten que hayan firmado acción de inconstitucionalidad

Por Sergio Hernández

La tildaron de “poco seria” de no informar bien e incluso de mentirosa, así los diputados del PRI, Juan Guevara y Graciela Juárez desmintieron las declaraciones de la diputada Andrea Tovar Saavedra, respecto a que ya cuenta con las firmas de diputados de su Grupo Legislativo Morena, para promover su documento de acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Agua.

“Ella dijo que los diputados Graciela Juárez Montes, Ricardo Astudillo y Juan Guevara, se habían negado a firmar dicho documento, la legisladora Tovar Saavedra miente, ya que tal documento tampoco cuenta con las firmas del coordinador del Grupo Legislativo de Morena, diputado Armando Sinecio Leyva, ni de su compañero Christian Orihuela Gómez, así como del diputado integrante del Grupo Legislativo del PRI, Paul Ospital Carrera, quien este lunes por la mañana, me comentó que hasta ese momento no lo había firmado”.

Y agregó: “Tenemos que ser claros ante la sociedad, ante los medios de comunicación, y no dar por hecho algo que presumimos que ya está firmado, cuando no es así, en los medios circula que ya hay 6 firmas de los diputados, y que únicamente faltamos tres diputados, el diputado Ricardo Astudillo, Graciela Juárez, y un servidor Juan Guevara. Tenemos correos que han llegado por la vía institucional de personas, donde nos señalan que ya están las firmas de estos diputados, le pido a mi compañera diputada Andrea Tovar, que le informe bien a la sociedad, y no nos señale nada más a nosotros, nosotros hemos mantenido la posición que tuvimos desde el principio, y lo señalamos desde la semana pasada, que es mantenernos en no firmar por habernos abstenido cuando fue la votación”, aseveró el legislador Juan Guevara.

En su momento, Juárez Montes, afirmó que en lo personal no ha tenido ningún contacto con la diputada Andrea Tovar, quien si bien la buscó el viernes pasado en su oficina, se dio cuenta que estaba en una reunión, y dijo que le llamaría, lo cual hasta el día de hoy apunto, no ha hecho.

Manifestó que la diputada Andrea Tovar, le miente a la sociedad, y que se ha quejado muchas veces que los documentos de las iniciativas se los entregan a la mera hora, y en esta ocasión, está actuando de la misma manera, pues reiteró, hasta el momento no conoce su documento de acción de inconstitucionalidad, ni ha tenido la oportunidad de platicar con ella para que la señale como que se ha negado; agregó que como integrantes del Grupo Legislativo del PRI, han dado sus argumentos por los cuales no firmarían a favor de esa promoción de inconstitucionalidad.