Carla Humphrey se excusa de participar en el proceso de elección de la nueva titular del IEEQ

Por Sergio Hernández

Noticias

La consejera electoral del INE y esposa de Santiago Nieto, Carla Humphrey Jordan, negó que tenga conflicto de intereses en la elección de la presidenta del Instituto Electoral (dentro de la terna está María Nieto Castillo, hermana de su esposo) pues ya se excusó de participar en ese proceso.

“No hay conflicto de interés, yo ya me excusé, yo no voy a participar ni en su entrevista, ni si llega a Consejo General para su designación, eso está en la ley, claramente los conflictos de interés tienen que ser presentes, actuales, y en ese sentido yo ya mandé como la vez pasada, porque es la segunda vez que participa, yo también mandé mi excusa a la Comisión de Vinculación, que es la que lleva a cabo este proceso, primero antes de llegar a consejo general, así que no hay conflicto de interés porque yo no voy a participar”.

La consejera –de igual manera- consideró que sobre la Reforma Política que presentó el ejecutivo federal que hay cosas que hay que debatir, se debe de dar un paso hacia la tecnología y la innovación, además debe de haber una restructuración del Instituto Nacional Electoral, pero creo que todo esto pasa por reformas legales, no constitucionales porque además ya estamos en 2002 y en un año y tres meses estaremos ya en el proceso presidencial, y renovación de varia gubernaturas, del congreso de la unión, y ceo que es delicado tener una reforma tan importante como esa de cara a un proceso presidencial.

“Ya conocemos nuestro marco jurídico, sí creo que puede ser perfectible, pero creo que cambiarlo a tan poco tiempo, no es una buena noticia. Yo creo que los cambios en todo caso sustanciales o de fondo, tendrían que hacerse de cara a una elección intermedia, como la que tuvimos en 2021, y no de cara al 2024. Creo además que hay muchos temas que hay que debatir internamente, por ejemplo, el tema de la paridad en gubernaturas solamente tres entidades federativas lo han regulado; el tema de la innovación pues solamente esta aprobado el voto por internet desde el extranjero, y yo creo que hay que pensar en ¿por qué no posibilitar que más personas ejerzan sus derechos?

“En esta elección probamos el voto anticipado por ejemplo con personas con alguna discapacidad en Aguascalientes el voto en prisión preventiva, que es la segunda ocasión que lo llevamos a cabo , con temas relevantes, como que mucha gente que está en prisión pero no tiene sentencia todavía pues a lo mejor su credencial de lector ya no está vigente.

“Creo que hay cosas que se pueden debatir y que se pueden reformar, pero hay cosas de muchas distintas materias, que están dentro de esta reforma que puedan debatirse, aprobarse, sobre todo a titulo del marco legal no el constitucional, y que a partir de eso, por ejemplo, los Oples siempre han hecho un gran trabajo”.