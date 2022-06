Juan Osorio sobre adicciones de Pablo Montero

Agencia México

El productor Juan Osorio se sinceró con los reporteros sobre la reciente conversación que sostuvo con Pablo Montero luego de dar a conocer que el artista lo dejó plantado durante la grabación final de la serie El último rey: El hijo del pueblo, y por este motivo no desea volver a trabajar con él.

“Yo busqué el acercamiento con él porque no quiero sentirme mal, no quiero sentir esa responsabilidad de desagrado, tuvimos una plática, yo me siento tranquilo, en paz, y era necesario que tuviera esa plática para hoy en día no guardar ningún resentimiento, lo único que sí te puedo asegurar es que está muy difícil que yo vuelva a trabajar con Pablo Montero”, expresó el ex de Niurka Marcos durante un evento en la Ciudad de México.

Al respecto de los problemas de adicción con el alcohol que tiene Montero, Osorio comentó: “Ante mí no puede negarlo, soy una gente que ha vivido muchos años al lado de él, soy un enfermo que conoce cuando una persona está enferma, entonces no hay manera, si no reconoce su enfermedad, no vale la pena seguir hablando con él. Reconoció su error y bueno, hubo un momento bonito entre él y yo ahí y una plática que hacía falta y nos adentramos desde nuestros principios de cómo lo he ido impulsando”.

De la misma manera, Juan contó que el intérprete de regional mexicano ha seguido en contacto con él para hacerle saber que lleva varios días sin ingerir una gota de alcohol.

“Estamos en ese proceso, el día de hoy me habló por la mañana, me dijo ‘Juan nada más quiero que sepas que estoy muy bien, que estoy contento, que te hice una promesa y la estoy cumpliendo’, le dije ‘la promesa es tuya, no mía, cumple y vas a ver que te va a cambiar la vida’”, contó.

Finalmente, Juan Osorio aseguró que el problema del también actor no se soluciona ingresando a un centro de rehabilitación, por lo que él no será la persona que lo lleve a un lugar así para tratar sus adicciones.

“No, es necesario, Pablo ya no es de clínica, todo ese proceso ya no es de él, Pablo es de hacer consciencia, de aceptar su derrota y empezar a trabajarla, no necesariamente estar en una clínica”, remató.