Lucila Mariscal agradece apoyo

Agencia México

La actriz Lucila Mariscal ya fue operada y hasta dio sus primeros pasos luego de revelar que no podía caminar por falta de dinero para una prótesis de cadera.

La artista de 79 años se encontraba con este problema de salud luego de sufrir una caída que la llevó al hospital y no solo terminó con una operación de una hernia umbilical, sino con problemas de cadera tras el golpe.

Durante la reciente entrevista que brindó al programa Hoy, Mariscal confesó que ha recibido diversas llamadas tras ser intervenida quirúrgicamente.

“Que qué bueno que estaba yo viva, que bendito sea Dios, que gracias a Dios, y que gracias a todas las personas que me hablaron y que me dijeron que habían puesto una veladora y que habían estado orando”, contó Lucila.

Asimismo, la reconocida artista confesó que varios de sus colegas se han comunicado con ella para demostrarle su apoyo y cariño.

“Maribel Guardia, que llevo una amistad con ella muy sincera, muy bonita y muy especial, Sergio Sendel que también está al pendiente de mi persona, Alejandro Tommasi que tenemos una amistad desde hace muchos años”, declaró.

Posteriormente, Lucila relató con mucha emoción que luego de cinco meses sin poder caminar y con un dolor constante ya pudo dar sus primeros pasos.

“Hace ratito me iba a ir a la cama ya sola, sin la andadera, sin nada, voltee así muy decidida y dije ‘ay, no, la andadera’, y ya me fui caminando con la andadera, pero ahorita me siento mucho mejor, o sea, cada día me siento muy bien”, destacó.

Fue gracias a Julio Ramos, el doctor que operó a Luis de Alba, que la comediante reconocida por su personaje de ‘Lencha’, accedió a su cirugía de cadera.

Según explicó el doctor, el desgaste del fémur de la artista se debió a la edad y los cambios degenerativos de los huesos, por lo que la zona tuvo que ser reemplazada por una prótesis.

A pesar de que el médico mencionó que Lucila tiene una evolución avanzada, por el momento se desconoce cuándo podrá dejar el hospital en Guadalajara y caminar con normalidad.