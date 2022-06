Marcelo Ebrard anuncia gira por todo el país

Busca mantener ventaja en las encuestas rumbo a 2024

El canciller Marcelo Ebrard anunció una gira por los 32 estados de la República, pues busca mantener la ventaja en las encuestas de Morena para elección de su candidato previo a las elecciones presidenciales de 2024.

Por lo mismo, Ebrard aseguró que en los recorridos que realice por todo el país, escuchará atento para poder hacer propuestas en un futuro, así lo compartió durante su participación en el primer encuentro de diputados locales y regidores de Morena.

“A mí el presidente ya me destapó cinco veces en las mañaneras, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado, entonces ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos”, dijo el canciller.

Aunque mencionó que su presencia en dicho encuentro no era un acto de precampaña y anunció que creará una comisión nacional para defender la Cuarta Transformación y sin más detalles solo se limitó a decir que podía ser presidida por la senadora Malú Micher.

Ahí mismo, afirmó que le lleva la delantera en las encuestas a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Luego de destapar sus aspiraciones por la presidencia en 2024, el canciller dijo que esto no será motivo para distraerlo de sus obligaciones como secretario de Relaciones Exteriores.

“Yo no me voy a distraer, no voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer”, mencionó.

Luego de dar a conocer esto, la tarde del lunes 20 de junio Ebrard anunció a través de Twitter que había dado positivo a Covid-19.

“Estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de qué preocuparse”, compartió en su cuenta oficial de Twitter.