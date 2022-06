Mauricio Kuri ha tenido un buen acercamiento con AMLO: Santiago Nieto

Por Sergio Hernández

Noticias

Santiago Nieto en tres tiempos: sólo estará en la boleta del 2024 si el presidente quiere, por lo pronto se integró al equipo de Marcelo Ebrard; no va a criticar al gobernador Mauricio Kuri en el tema de la Ley de Aguas, porque “ha hecho una buena labor de acercamiento con el presidente” y luego de negar las acusaciones del panista Roberto Gil de evasión fiscal reviró: “el único camino que parece quedarles claro a (Roberto Gil y Cabeza de Vaca) es la cárcel”.



El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo de entrada: “Creo que ha sido importante que el gobernador Kuri se haya juntado con el presidente de la república en Palacio Nacional para plantear proyectos de desarrollo para el estado, creo que lo mejor que podemos hacer es ir trabajando de manera coordinada, por un lado el gobierno federal y por otro lado el estatal y los gobiernos municipales, y en lo particular siempre apoyaré esa perspectiva”.



-¿Qué le parece la Ley de Aguas de Querétaro?



-Yo creo que hay dos visiones, respecto a cómo se tienen que operar el agua, una visión más de corte gerencial y otra visión más de participación estatal en coordinación con privados, pero como dije hace un momento no voy a hacer una crítica al gobierno de Mauricio Kuri, porque además me ha parecido que ha hecho una buena labor de acercamiento con el Presidente de la República y creo que debemos apostar todos a eso, a una labor coordinada a diferencia de lo que vivimos en otros estados, por ejemplo en Tamaulipas.



-¿Cuál es su opinión sobre el desalojo de la Av. 5 de Febrero?



-Siempre hay que agotar hasta la úsltima vía de las negociaciones antes de que se utilice la fuerza pública…



-¿Se equivocaron?



-No, yo no diría eso, yo creo que nosotros hubiéramos tomado una decisión diferente, pero creo que para el caso de Querétaro es importante señalar que la coordinación con el gobierno federal existe y mi postura va a ser siempre de apoyo mientras esta vinculación permanezca vengo de acompañar a Américo Villareal en Tamaulipas; a Mara Lezama en Quintana Roo; a Julio Menchaca en Hidalgo; y creo que esa va a ser nuestra posición, va a ser un posición de generar espacios para poder dinamitar los casos de corrupción que hubo en Tamaulipas con el gobernador Cabeza de Vaca.



“Ya hay dos denuncias que se presentaron en contra del señor Cabeza de Vaca, hay varias carpetas de investigación abiertas y yo estaré colaborando en ese sentido con el gobernador Américo Villareal, me parece que es incorrecto el planteamiento que está haciendo el gobernador Cabeza de Vaca respecto a la elección de Tamaulipas, porque sabemos que si alguien tenía vinculación con la delincuencia organizada era precisamente el señor Cabeza de Vaca y su secretario de gobierno; y bueno, finalmente han cometido una violación constitucional muy importante al aprobar la Ley Orgánica de la Administración del Poder Legislativo, al establecer que se requiere mayoría calificada para poder nombrar al presidente de la mesa directiva, al fiscal y al auditor, es inconstiutcional porque lo hicieron por Zoom, lo hicieron de manera arbitraria, sin convocar a los diputados y diputadas de Morena, y finalmente aprobando de que no hay necesidad de que el Ejecutivo publique en el Diario Oficial del Estado una ley, esto es evidentemente contrario a la constitución y el gobernador Américo Villareal va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia”



-¿Le interesa ser candidato al senado por Querétaro?



-Yo estaré donde el presidente quiera que esté, en este momento estoy desde el ámbito de la academia colaborando con su gobierno, y bueno, me he sumado al proyecto del canciller Marcelo Ebrard.

-¿Le interesa?



-Yo estaré donde ellos consideran que pueda apoyarlos.

-¿La denuncia contra Roberto Gil ya la presentó?



-No, todavía no la estoy presentando, estoy en ello, nada más que tuve que estar en Guadalajara este fin de semana, tengo que estar en Chiapas, hoy aquí, el viernes en Chihuahua, he estado con otros temas; pero por supuesto hay una afectación a mi honor y no lo voy a permitir.



-¿La información de sus ingresos, está en sus declaraciones?



-Si, hubo 3 hilos (de Twitter, escritos por Roberto Gil), los dos primeros son información de mis declaraciones fiscales y patrimoniales, es información pública, todo mundo lo conoce, es mentira que se trata de empresas fachadas y facturaras, son empresas incluso contratadas por el Instituto Queretano del Transporte, por la presidencia municipal de Querétaro, otra por el gobierno de Quintana Roo, que no son gobiernos de Morena, son gobiernos emanados del PAN que contratan a empresas que al final del día me contratan a mi para asesorías y capacitación, yo soy un asesor, un consultor y vivo de esto; el tercer hilo de Twitter, es ciencia ficción de (Roberto) Gil.



-¿Hay una cuestión personal?



-Yo creo que es personal pero también es político, hay que recordar que ellos tenían una visión de buscar la presidencia en el año 2024, y ahora el único camino que parece quedarles claro es la cárcel.