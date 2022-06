Dentro del Top 5

Querétaro llegó a las 46 preseas de oro y avanzó en el medallero de los Nacionales Conade 2022

Por Víctor Terrón

Noticias

Los resultados obtenidos en las disciplinas de esgrima y gimnasia artística le han permitido a Querétaro meterse al Top 5 del medallero en los Juegos Nacionales Conade 2022, al acumular al momento un total de 161 preseas, de las cuales 46 son de oro, 42 de plata y 73 de bronce.

La batalla que sostiene con Quintana Roo por ese quinto lugar general se mantiene, sin embargo, los 9 metales dorados que se lograron a través de este par de disciplinas en el último par de jornadas le permitieron a la entidad desbancar a los del caribe mexicano.

En esgrima se lograron 11 podios (4 oros, 3 platas y 4 bronces). Los títulos se alcanzaron a través de: Rodrigo Parra en sable infantil Sub 13, Máximo Azuela en florete Sub 17, Sara Camacho en florete Sub 20, y el equipo femenil de espada Sub15 (Francesca Díaz, María Rodríguez y Abril Martínez),

Las platas se lograron por conducto del equipo femenil de florete Sub 15 (Francesca Díaz, María Rodríguez y Jimena López), Francesca Díaz en espada Sub 15 y el equipo varonil de sable Sub 17 (Máximo Azuela, Eugenio García y Emiliano Alonso).

Mientras que los bronces fueron alcanzados por: María Rodríguez en florete Sub 15, Mara Pedraza en espada Sub 17, el equipo varonil florete Sub 17 (Máximo Azuela, Eugenio García y Emiliano Alonso), y el equipo femenil espada Sub 20 (Celeste Pérez, Daniela Avendaño, Victoria Pedraza y Sara Camacho). Un gran resultado que se dio gracias también al trabajo de los entrenadores Frank Bistel y Eloy Alvarado.

En la disciplina de gimnasia artística hasta el momento suma 5 oros, 2 platas y 3 bronces, resultados que permitieron a Querétaro subir ese escalón en el medallero general de competencia.

Las preseas doradas fueron para: Valentina Meléndez en el all around, piso y salto de caballo Sub 16, Regina Topete en salto de caballo Sub 14, y Abraham García en barra fija Sub 14.

Los segundos sitios del podio nacional los subieron: Valeria Ríos, Constanza González, Mariana Díaz y Julieta Parrazalez en equipo Sub 19, y Valeria Ríos en viga Sub 19.

Finalmente, los terceros puestos fueron para el equipo queretano de Tanya Arias, Regina Topete, Ana Aguilar, Danna Ojeda y Valentina Yglesias en Sub 14, y Abraham García en barras paralelas Sub 14. Los entrenadores estatales son: Daniela León, Claudia Mejía, Juan Carreño y Manuel Rivera.

Las acciones de estos Juegos Nacionales se mantendrán un par de semanas más, donde Querétaro espera mantenerse entre los primeros 5 lugares del medallero, al tener amplias expectativas de éxito en deportes como atletismo y taekwondo, especialmente.