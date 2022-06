Laura Flores es operada de la rodilla

Agencia México

La actriz de 58 años empleó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un video desde el hospital e informar que se encuentra recuperándose tras ser operada en un hospital de Miami.

Agradeciendo las muestras de cariño y oraciones por parte de sus incondicionales, Laura Flores confesó que esperaba salir este mismo miércoles del nosocomio luego de haberse colocado una rodilla de titanio.

Posteriormente, la artista concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para revelar más detalles del padecimiento que la llevó al quirófano.

“Me tuvieron que reemplazar la rodilla derecha porque ya estaba hecha pedazos con osteoartritis, y la verdad me estaba costando mucho trabajo lidiar con la rodilla, mucho dolor y aguantar para que no se notara”, detalló Flores.

Laura se mostró de buen humor y bromeando con su enfermedad dijo: “gracias a Dios ya tengo la rodilla de titanio, soy la mujer biónica, espero que no me hagan enojar, porque con una patada ya verán cómo les va a ir”.

Posteriormente, la intérprete explicó que comenzó con problemas en esa parte de su cuerpo desde el 2008, y tras una operación las cosas mejoraron hasta septiembre del año pasado, que volvieron las molestias.

“Sufrí una caída y esa caída no me ayudó en nada, y entonces esa caída me fue deteriorando todavía más y se desarrolló más rápido esto de la osteoartritis”, explicó.

Finalmente, Laura Flores explicó que su rehabilitación iniciaba en las próximas horas, además de que recibiría terapias físicas dentro de los siguientes 3 a 6 meses, dependiendo de su avance.

“Yo ya puedo tener una vida relativamente normal en 3 meses, o sea, de caminar y que no se me note que estoy renga. Gracias a Dios va a ser mejor mi calidad de vida”, manifestó.