Niurka Marcos responde a consejo de Cynthia Klitbo

Agencia México

Niurka Marcos decidió confirmar su romance con Juan Vidal tras su salida del reality La Casa de los Famosos, donde la pareja sostuvo algunos acaramelados encuentros.

A pesar de los señalamientos de Cynthia Klitbo y Rey Grupero en contra del dominicano por presunta violencia y una deuda de 4 mil 500 dólares, la cubana aseguró que con ella solo tuvo buenos modales; sin embargo, agradeció la advertencia.

“Conmigo se portó como todo un caballero, de pronto se iba a socializar porque de pronto necesitaba un poquito tener a los enemigos, no como yo, pero no tiene que hacer lo mismo que yo.

Pero qué bueno que me dicen los de los cuatro mil dólares, para no prestarle dinero y ya”, dijo Marcos en entrevista para el programa De Primera Mano.

Respecto a las declaraciones que dio Rey Grupero, expareja de Klitbo, sobre las supuestas actitudes agresivas que habría tenido Vidal durante su romance con la mexicana, Niurka respondió: “Si algún día me pasa le doy en su madr#, le caigo a p*tazos, lo agarro dormido”.

Durante la charla, la ex de Juan Osorio también confirmó que tuvo relaciones sexuales en tres ocasiones y sin protección con el dominicano, a pesar de que las imágenes nunca se transmitieron durante el programa de la cadena Telemundo.

“Fue bien bonito, tres veces. Eso era lo que yo quería que viera el mundo […] yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, había mucha ternura en nuestro romance, fui muy feliz y no me arrepiento para nada, lo voy a esperar a ver si podemos continuar nuestra historia y si no, bueno, no pasa nada, yo soy bastante desapegada, si lo tengo lo disfruto y si no, next, me busco otro”, dijo al respecto.

De esta manera, la cubana ratificó que desea retomar su relación con Vidal fuera de La Casa de los Famosos, pese a las advertencias que le hicieron Cynthia Klitbo y Rey Grupero sobre el actor.