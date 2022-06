Carlos Ponce responde a críticas por su imitación

Agencia México

Carlos Ponce provocó gran revuelo en redes sociales luego de compartir el video en el que aparece cantando uno de los temas de Christian Nodal, con el filtro de tatuajes en el rostro como los que tiene el intérprete de “Ya no somos ni seremos”.

Debido a que el material no fue bien recibido por algunos cibernautas, quienes lo criticaron por su “mala imitación” e incluso le advirtieron que el cantautor mexicano se enojaría y saldría a despotricar en su contra, como sucedió anteriormente con J Balvin, es que Ponce se vio obligado a salir a hablar del tema.

“Me puse a leer los comentarios y llovieron una cantidad de opciones diferentes. Los artistas tienen este tipo de publicidad. ¿Por qué razón? Porque no les cuesta nada, no hay que pagar un publicista, todo el mundo habla de ti y eso sí puede dejar una ganancia monetaria muy significativa en regalías”, explicó el puertorriqueño en un video colocado en su cuenta de Instagram.

De la misma manera, Carlos aseguró que para él no representa ningún beneficio hacer este tipo de clips. “Digamos que este video se hace viral. ¿Cuánto crees que Carlos Ponce gana? Cero, nada, porque yo no soy el dueño de los derechos de autor, tampoco de la propiedad intelectual del contenido. No obstante, Nodal sí tendría su ganancia”.

Acto seguido, el cantante y actor confesó el motivo por el que se atrevió a realizar un video para aclarar el tema. “¿Por qué me veo obligado a hablar de esto? Porque yo creo mucho en el beneficio de la duda y porque odio los malentendidos”.

Finalmente, el artista de 49 años aseguró ser admirador de Christian, de 23, y no tener ninguna mala intención al hacer videos imitándolo.

“Yo soy superfan de Nodal, por eso me sé sus canciones, por eso me atreví a hacer esto, por eso lo canté con pasión, y lo tengo en mi barco como playlist. Quería contarles, no lo consideré haters, pero sí había opiniones encontradas y no me gustó el malentendido”, concluyó.

Hasta el momento, Christian Nodal, que ha sido captado en tono amoroso con la cantante Cazzu, no se ha pronunciado al respecto del video donde Ponce aparece cantando uno de sus temas.