Cathe López revela la historia de abuso que vivió

Agencia México

A escasos días del inicio de la tercera temporada de Survivor México, algunos de los participantes ya han logrado forjar lazos con sus compañeros, como es el caso de Cathe López, quien recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida personal durante una íntima plática con Tefi Valenzuela, a quien decidió contarle el episodio de violencia que vivió.

La actriz narró cómo ocurrieron los hechos hace cinco años y la manera en que impactó su vida, manifestando que no se había atrevido a contarlo por miedo a ser juzgada, debido a que la gente podría pensar que quería colgarse de la fama del artista y que eso la afectaría profesionalmente.

Sin embargo, al conocer la historia que vivió Tefi tras denunciar pública y legalmente a Eleazar Gómez por haberla agredido físicamente, es que Cathe decidió abrir su corazón y contar lo que vivió años atrás.

“Yo estaba en una fiesta, no sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién […] Me empecé a sentir mal porque me dolía mi cabeza y me subí a un cuarto, él cerró la puerta y me dijo que me quería cog… Entonces me agarró de los brazos y me azotó en la cama y yo le dije que no, y él dijo que sí, que nadie le decía que no”, expresó la participante para después romper en llanto en los brazos de Valenzuela.

Por su parte, Tefi se mostró empática con su colega y le dijo que podía comprenderla perfectamente, a pesar de que ya superó lo que vivió con su exnovio.

“Me confesó que mi expareja la había intentado violar, y para mí fue muy fuerte porque yo a pesar de que ya supe de este tema y fue hace un par de años, siento que hay muchas mujeres que todavía callan”, dijo la peruana tras la confesión de López.

Asimismo, la joven trató de alentar a su colega a denunciar sin importar el tiempo que haya pasado, pues así como lo hizo con ella puede seguírselo haciendo a otras mujeres, convirtiéndose en un peligro.

“Créeme que te entiendo más que nadie… tú eres grande y puedes ser un ejemplo”, dijo la cantante con la voz cortada durante la emisión del reality.

Al notar el llanto de su compañera, Javier Ceriani llegó a brindarle su respaldo y le recalcó que era importante que hiciera público lo que vivió para evitar que dicha persona siga abusando de las mujeres.