Juan Pablo Medina: Un ejemplo de inspiración

Agencia México

Juan Pablo Medina se ha convertido en un ejemplo de inspiración luego de sobreponerse a la trombosis que padeció y que le provocó la amputación de su pierna derecha, debido a que ha sabido retomar su vida y salir adelante del duro proceso que enfrentó.

A través de una charla que sostuvo en su cuenta de Instagram, el actor conocido por su participación en proyectos como ‘La Casa de las Flores’, confesó cómo se encuentra en este momento. “Feliz, feliz, de verdad, estoy en un momento de mi vida muy tranquilo, tengo paz, estoy trabajando muchísimo”.

Posteriormente, el artista dijo sentirse muy afortunado por el apoyo que ha tenido de las personas que lo rodean, así como la ayuda médica que tuvo en el momento más difícil de su enfermedad.

“Sí es un proceso complicado, pero yo hablo desde el privilegio la verdad, porque afortunadamente he tenido todo este tiempo gente que me ha ayudado, empezando por lo que dices, a mi familia, mi novia, todos mis amigos y toda la gente que se ha mostrado, de todas las maneras posibles, eso ayuda muchísimo, y también la parte médica, yo sí estoy convencido que gran parte para tu poder compartir un mensaje, compartir lo que sea, si tienes que estar bien tú”, expresó al respecto.

Sobre la forma en que se ha volcado en su rehabilitación, Medina contó: “la oportunidad de volver a jugar, que digo, jugar, jugar, estoy empezando, empezamos con la pelota fija, y lo padre del tenis es que las personas con las que estoy haciendo la terapia de rehabilitación decidieron juntar la terapia de rehabilitación con el tenis, no es que yo haya ido por mi parte a jugar tenis”.

Asimismo, Juan Pablo mencionó que no ha sido fácil el ponerse de pie y dar pasos. “Cuando estás pensando en caminar, por ejemplo, que tienes que estirar el cuello, que tienes que apretar el abdomen, que tienes que apoyar una pierna, que tienes que empezar a controlar el caminado”.

Por último, el actor aseguró que pudo enfrentar esta adversidad gracias a los diversos especialistas que lo atendieron desde el momento que se enteró que iba a perder una de sus extremidades.

“Por mi cabeza pasaron millones de preguntas, de ¿voy a volver a caminar?, ¿la gente me va a querer?, ¿mi familia me va a querer?, ¿me van a apoyar?, ¿voy a volver a trabajar?, todo eso metido en la cabeza varios días mientras estás hospitalizado, y entonces, a mi lo que me ha ayudado muchísimo, además de todo lo que dije, es el trabajo con psiquiatra, con psicólogo, creo que eso es importantísimo”, destacó.