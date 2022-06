Lety Calderón habla de Juan Collado

Agencia México

La actriz Leticia Calderón habló de distintos temas durante la videollamada que sostuvo con el programa De Primera Mano, luego de que en días pasados confirmó su tercer contagio de Covid-19.

Aclarando que sigue llevando todas las medidas de cuidado para que sus hijos no adquieran el virus, la intérprete confesó que tiene el deseo de poner a la venta parte de su indumentaria para ayudar a distintas personas necesitadas, además de hablar del padre de sus hijos y su vida amorosa.

“Fíjate que no puedo recolectar dinero, quiero hacer un bazar con toda mi ropa que saqué, mucha ropa es de marca, mucha ropa la usé en eventos como premios, etcétera, mucha ropa es de telenovelas, que usé en telenovelas, y eso sí es para recaudar dinero y donarlo, no donar el dinero, porque no me gusta donar dinero, pero donar medicinas para los niños con cáncer”, manifestó sobre su deseo altruista.

Y añadió: “Ahorita estoy juntando ropa que también eso me vino a partir este contagio, porque ya tengo mucha ropa, muchas cosas para un orfanato de niñas, una casa hogar de niñas, y donde mis amigas, mis vecinas, me han ayudado, me han mandado cosas divinas, ya tengo mi garaje lleno, eso es para llevarlo a una casa hogar de niñas y material para hacer collares y cosas, porque a mi me gusta mucho hacer eso, y por eso les hice estas cajas de cereales, con mucho cariño”.

Al hablar del tema de sus hijos y el pasado Día del Padre, Leticia confesó que los jóvenes pudieron conversar recientemente con Juan Collado, quien continúa en prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Les habló y me dio muchísimo gusto porque tenía tiempo de no comunicarse, entonces ya habló con los muchachos para que lo felicitaran y estuvieron muy contentos de poder hablar con él”, dijo al respecto.

Por otra parte, debido a que durante la entrevista Lety lucía con una gorra con cuernos de Maléfica, las bromas y comentarios al respecto no se hicieron esperar, sobre todo al ser relacionados con un posible engaño, a lo que la artista dijo con una sonrisa: “pues ya me acostumbré a ellos”.

Posteriormente, el exGarbildi Charly López, quien se encontraba como presentador del programa, aprovechó el momento para preguntarle a Calderón si tenía pareja, a lo que ella contestó: “fíjate que ahorita no, no estoy buscando”.

Finalmente, el cantante levantó la mano para ofrecerse como candidato; sin embargo, la actriz contestó: “ay, mi vida, yo feliz…, no, ¿sabes qué?, yo creo en el amor, yo nací para amar, para ser amada, porque me gusta de verdad cuando tengo pareja atenderlo, mimarlo, apapacharlo, admirarlo, acompañarlo, pero ahorita entre la pandemia, entre el proyecto, entre los hijos no he tenido la oportunidad de continuar con mis amistades, de conocer más, yo creo que el día de mañana va a llegar, yo siento que los tiempos de Dios son perfectos, y nunca he buscado yo, me gusta sorprenderme en la vida”.