Alfredo Adame reafirma apoyo a su hijo.

Luego que el actor Alfredo Adame se disculpara con sus hijos, mientras estaba en el reality ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!’, por el distanciamiento que mantuvo durante varios años y que previo a ello se dijera dispuesto a hacer las paces con sus hijos y poder reconciliarse con ellos se dijo dispuesto a ir con su hijo a la Marcha Gay.

De acuerdo con el famoso Adame, fue invitado a asistir a la marcha por el Día del Orgullo LGBTIQ este sábado 25 de junio, y aseguró que sí irá, pero le gustaría ir con su hijo Sebastián, quien por segunda ocasión acudirá al magno evento en la CDMX.

“Me llamaron para subirme a uno de los carros de la marcha del orgullo, les dije que por supuesto que sí, de hecho si él quiere voy con él, yo no tengo ningún problema”, explicó el actor en una entrevista reciente.

Además, el actor que ya hizo oficial su participación en el evento Pride de la capital, mencionó que contrario a lo que se cree de él, siempre ha apoyado a su hijo Sebastián, a quien tuvo con Mary Paz Banquells, tras hacer pública su preferencia sexual y que siempre ha estado muy orgulloso de él.

“Cuando él me dijo que era homosexual se me salieron las lágrimas, le di un abrazo, le dije: ‘te amo, te quiero, te apoyo. Al primero que te falte al respeto le rompo la madr*’, y él lo sabe bien”, expresó Adame, quien no habla con sus hijos desde hace más de cinco años.

Recordemos que Sebastián hizo pública su orientación en el 2017, después de haber sufrido un accidente automovilístico en la carretera Celaya-Guanajuato, en el cual estuvo a punto de perder la vida junto con su madre y su hermano, quienes también viajaban en el automóvil.

Cabe destacar que Alfredo Adame acusó al periodista Gustavo Adolfo Infante de haber dañado su reputación haciéndolo ver como homofóbico, luego de que el cazafantasmas Carlos Trejo asegurara que Adame no apoyaba a su hijo por sus preferencias, esto incluso antes de que el joven de 23 años revelara su orientación.

“Es un pseudoperiodista, porque ni cédula profesional tiene, Gustavo Adolfo Infante anduvo diciendo que yo era homofóbico y mi hijo le creyó, cuando él bien sabe que lo apoyé desde el principio”, comentó Alfredo Adame, previo a pedir respeto por la orientación de su hijo.