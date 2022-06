Arturo Peniche confirma su soltería.

Arturo Peniche acabó con las especulaciones sobre su vida amorosa y confirmó que se encuentra soltero, luego de en el 2020 anunció que estaba separado de su esposa Gaby Ortiz, después de 38 años de matrimonio.

A pesar de que durante este tiempo, el actor vivió varios altibajos en su relación, y en ocasiones señaló que iba a intentar recuperar su matrimonio, todo indica que al final esto no pudo ser posible.

“Vamos en buen camino, amo a mis hijos, nietos y a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby. Pero cada quien está haciendo su vida, Gaby está por su lado y yo por el mío”, dijo el actor de 60 años.

Acto seguido, el artista indicó que por el momento todavía está casado, aunque espera pronto arreglar está situación y quedar en buenos términos con Ortiz.

“Llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Si seguimos casados, yo creo que más adelante vamos a enderezar ese asunto. Espero que así sea. Fueron años de matrimonio, el cual le agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio”, expresó Arturo al respecto en entrevista para el programa Hoy.

No obstante, pese a estar soltero, el intérprete aseguró que por ahora no está en busca de una nueva relación amorosa. “Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, entonces no hay que buscarlo, él solito va a llegar”.

Por otra parte, Peniche también externó su regocijo porque su hijo Brandon volvió a la empresa de San Ángel. “Me siento muy contento porque creo que hizo una buena elección, creo que hizo muy bien en regresar a Televisa, pienso que él tiene mucho talento y un potencial muy grande”.

En 2020, Arturo Peniche sorprendió al revelar que se había separado de su esposa Gabriela Ortiz durante la entrevista que concedió a Mara Patricia Castañeda, donde manifestó que ya no se entendía con la mamá de sus dos hijos.