Michelle Salas reacciona a preguntas sobre su relación.

Michelle Salas sigue escondiendo su actual situación sentimental.

Agencia México.

Michelle Salas sigue conservando la incógnita con respecto a la relación que actualmente mantiene con Luis Miguel, luego de que trascendiera que se distanciaron por la forma en que el cantante retrató en su serie el romance que mantuvo con Stephanie Salas y la relación entre Michelle y Alejandro Asensi.

A pesar de que la modelo y el cantante empezaron a tener contacto y cercanía hace algunos años, todo indica que en este momento el vínculo entre padre e hija está fracturado, pues al menos la joven no quiere hablar de él.

Al escuchar las preguntas de la reportera del programa Venga la Alegría con relación a LuisMi, la también influencer externó su descontento expresando: “Estoy tranquila mi amor, (no quiero contestar) porque no lo tengo que hablar contigo ni con nadie, gracias”.

De esta forma, Michelle dejó en claro que no desea hablar públicamente de Luis Miguel, a pesar de que en anteriores ocasiones se desbordada en halagos y expresaba su cariño hacia él.

Previo a esta declaración, Salas se mostró más dispuesta a charlar sobre su bisabuela Silvia Pinal, quien recientemente se colocó en la polémica por volver a los escenarios a pesar de tener algunas complicaciones de salud.

Sin embargo, para la modelo lo más importante es que la matriarca de la Dinastía Pinal esté contenta. “¿Qué te puedo decir?, mi abuelita es una máquina de trabajo, aunque le digas que no, ya sabes, lo que le haga feliz a ella, con que la cuiden”.

Sobre la caída que mostró previo a su asistencia al Festival de Cannes, Salas confesó: “si vieras cuántas caídas he tenido que no te las he enseñado, pero está si estuvo, está si fue caída, me contracturé la espalda, toda jodida, ¡ya sé caray!, ni modo, así pasa”.

Por último, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel confesó que ama su trabajo debido a que le permite explorar distintos escenarios que son de su agrado.

“Me gusta mucho viajar, conocer culturas, gente, las fotografías, la moda, todo eso me gusta, lo que hago combina todo, así que no puedo estar más agradecida”, aseveró.