Productor de GranDiosas habla sobre asesinato de Yrma.

El productor se pronunció al respecto del asesinato de la cantante.

Agencia México

Hugo Mejuto, productor del espectáculo GranDiosas, se pronunció al respecto del asesinato de la cantante Yrma Lydya, debido a que la artista participó en varias presentaciones del show, donde compartió escenario con Dulce, Alicia Villarreal, María del Sol y Ángela Carrasco.

“A todos nos ha dejado en shock, a todos nos ha impactado, creo que nadie esperaba esta noticia tan fuerte”, dijo Mejuto al iniciar la entrevista con De Primera Mano.

Sobre el trato que tuvo con la intérprete y su pareja, quien se encuentra detenido como el presunto responsable de arrebatarle la vida a Yrma, el productor contó:

“Efectivamente a los dos los conocí, no tengo nada bueno que decir del tema de Jesús, pero todo lo bueno que decir de Yrma, que es un gran talento, una chava, una joven con toda la ilusión y las ganas de salir adelante, ella cantaba espectacular, cantaba (lo digo) con mucho dolor porque es difícil creer que ya no esté un ser humano en esta Tierra, con tanta ilusión”.

Mejuto reveló que en las últimas semanas se le extendió la invitación para dar algunas presentaciones de GranDiosas, pero ella se negó debido a que tenía problemas personales.

“Iba a estar en Los Ángeles ahorita con nosotros, y creo que por este tipo de cuestiones que ella traía, que no me corresponde (decir) porque no me consta, pero uno intuía que había problemas, canceló y fue como la tercera o cuarta ocasión que me cancelaba esta invitación, porque era una invitada que estábamos apoyando, que estábamos impulsando como nuevo talento y se ganaba el aplauso del público”, detalló.

Posteriormente, Hugo narró uno de los momentos en que tuvo un roce con la pareja de la fallecida artista. “Lo poco que lo traté, lo traté en dos ocasiones y la última ocasión que traté con él fue en la Arena Ciudad de México, fue un señor que estaba en backstage muy insistente, con una actitud muy específica de soberbia, de poder, y yo le dije ‘Jesús, tienes un minuto para bajarte de mi escenario’, porque se me hacía una falta de respeto que estuviera entre camerinos. Nunca tuve un roce de manera directa más que esa ocasión, pero intuyes que había un problema”.

Al respecto de la relación entre Yrma y Jesús, el productor comentó: “Los que conocimos a este supuesto matrimonio, bueno supuesto porque no me consta que estuvieran casados, me la presentó como su esposa, Yrma también me decía que era su esposo; sin embargo, había como situaciones de que me confirmaba y me cancelaba y yo terminé diciéndole ‘Yrma, vente a cantar, no pasada nada, toma un vuelo, estás con los brazos abiertos, para mí eres maravillosa, y si yo puedo estar ayudándote a ti no necesitas a nadie, ni un esposo, ni patrocinio, ni padrino, cuentas conmigo, vente, no hay necesidad’, y mira (en qué acabó todo)”.

Acto seguido, Mejuto dejó entrever que los últimos días de vida de Yrma no fueron nada sencillos. “¡Claro, por supuesto!, hablé con ella el martes y estaba triste porque me dijo ‘Hugo, lamentablemente por cuestiones personales no puedo ir, lo lamento, porque yo me moría de las ganas, pero dependo de otras personas’, fue lo único que me dijo, le dije ‘mira tú no dependes más que de ti y de Dios […] agarra un anillo, lo que tengas empéñalo, toma un avión, no necesitas ningún patrocinador, te vienes a cantar, cuentas con mi apoyo’, y lo digo de una manera enojado porque es un feminicidio… Ella tenía toda la ilusión de salir adelante”.

Finalmente, el creador del concepto GranDiosas externó su tristeza por el deceso de Yrma Lydya. “Enterarme de lo de ayer, todos estamos sacados de onda, estoy que no me la creo, porque tiene 21 años, es como mi sobrina, es un feminicidio, hay que tratar la mente, de verdad, las enfermedades emocionales, no puedo justificarlo, pero qué fue lo que pasó a este señor, si es que fue así porque no estuve ahí”.