Diana Golden arremete en contra de Alfredo Adame

El Universal

Alfredo Adame es uno de los artistas más polémicos de la actualidad, debido a los escándalos que ha tenido con diferentes celebridades, como es el caso de su expareja, Diana Golden, con quien, a pesar de que su relación fue hace años, aún siguen dando de qué hablar.

A pesar de que la actriz ha dicho que ya no quiere tocar el tema de su exmarido, tal parece que aún tiene muchas cosas que decir sobre Adame y ciertas situaciones que han pasado en su vida.

En un encuentro con la prensa, Golden fue cuestionada sobre la demanda que interpuso Gustavo Adolfo Infante en contra de su expareja por violencia de género en contra de su madre y por difamación.

“Bueno, él (Alfredo Adame) tiene diarrea verbal y se mete con todo el mundo, tarde o temprano le llegan las consecuencias”, contestó la icónica actriz.

Asimismo, refirió que, acerca de las declaraciones que hizo Adame acerca del dinero que le debe y el también actor se niega a pagarle, Golden se limitó a decir que, si llega a verlas en televisión, prefiere “cambiarle”.

“No me interesa, de eso (el tema del pago pendiente) con el licenciado Víctor Carillo; que (Alfredo Adame) diga misa, a mí no me importa lo que diga”, aseguró.

Recordemos que, en 2018, Diana Golden demandó a Alfredo Adame por difamación y, tras ganar la pelea legal, el actor le tenía que pagar 18 mil pesos a la actriz, sin embargo, hasta el momento, Adame no ha saldado su deuda, por lo que la cuenta ha ido en aumento.

Por lo que, luego de que ganara un millón de pesos en el programa ‘Soy Famoso: Sácame de aquí’, Adame fue cuestionado sobre si le pagaría a Golden lo que le debe.

“A Diana Golden no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión para que se vaya a vivir a Colombia”, declaró el exdiputado en aquella ocasión.