Doña Eva Mange falleció en los brazos de su nieta

Laura Zapata, quien se encuentra viviendo uno de los momentos más tristes de su vida, la partida de su abuelita doña Eva Mange Márquez a sus 104 años de vida, quien falleció este viernes 24 de junio de muerte natural y la cual está siendo velada en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

Al respecto, la primera actriz platico con los medios de comunicación sobre como fueron sus últimos momentos: “Muchas gracias por acompañarme, es un momento bien difícil para mí, para la familia, es un momento triste, estoy despidiendo a mi mamá Eva, pero quiero decirles que se fue llena de amor, en mis brazos, en los brazos de mi hijo Patricio también, muy contenta, muy feliz, llena de amor y acompañada como ella lo hubiera querido”.

Prosiguió: “Estoy muy satisfecha, de haber cumplido con ella hasta el último momento y haberla despedido con tanto cariño, amor y no fue nada más de un momento. Ustedes saben que mi abuela y yo, es la persona con la que más tiempo he pasado en mi vida, desde los 3 años estuve con ella y para mí, es un honor haberla despedido en este momento de trascendencia a la luz, fue un honor para mí haber despedido a mi viejita, a mi preciosa”.

Sobre la última conversación que tuvieron, expresó: “Estoy llena de recuerdos de ella y como le dije un poco antes de expirar que la voy a extrañar siempre, pero que la llevaré siempre en mí, en mi piel, en mis uñas, en mis dientes, en mi cuerpo, en mi piel, en mi corazón, en mi vida y en todas las enseñanzas que ella me dio. Estoy alegre por ella porque ya dejo de sufrir, su cuerpo ya estaba muy cansado, ya le dolía y los seres humanos no podemos estar así”.

Cumplirán su última voluntad: “Casi 105 años, fue muerte natural, mi abuela decía que ella quería ser cremada, no quería ser enterrada, porque dice que le daba miedo… Las cenizas por lo pronto me las voy a llevar a mi casa, no sabemos si la vamos a ir a dejar donde está su abuelita, su mamá en La Paz, Baja California o aquí me las voy a quedar”.

Al cuestionarla sobre si sus hermanas se han comunicado con ella, solo hablo de una: “Inmediatamente, decidí llevar a mi abuela al hospital el jueves porque ya notaba un desequilibrio en su ritmo cardiaco, en su oxigenación y por supuesto que se lo comunique a Thalía, ella estuvo en contacto conmigo, yo la puse en alta voz, porque siempre hay que amar y decir lo mejor cuando la gente se esta despidiendo, le dijo unas palabras muy lindas a nuestra abuela y en el momento donde ella expiró, también se le comunicó”.

Sobre si su hermana Thalía asistirá al funeral de su abuelita, dijo: “No sé si va a venir, no sé nada… Aquí estuvo también su tataranieta, su nieta, mi hijo Patricio, mi otro hijo (Claudio) no puede porque está en España e iba a llegar ya después que todo se terminara, pero estamos muy contentas”. Aunque allegadas a la familia aseguran que Thalía no vendrá al funeral.

Pero, ¿cuáles fueron sus últimas palabras?: “Fueron ‘Laura zapata…’ Le di la bendición, besos, le cerré sus ojitos, es un momento muy difícil que en tus brazos expire alguien que amas, pero también dices: ‘ve con dios, ve con luz, a tu trascendencia, vuela alto y que Dios te bendiga y te reciba en su Santa Gloria con los brazos abiertos’”.

A pesar de su avanzada edad, ella quería seguir cerca de su nieta: “Ella no me quería dejar, pero ya era momento de que ella descansara, pero estoy contenta de su nueva vida, tiene una nueva vida, la vida eternas. Cuando uno ama alguien tiene que estar, no importa si es un día, una hora, unos meses o muchos años como yo estuve con ella, estoy muy orgullosa de nuestro amor y de la entrega que ella hizo a mi persona, de la oportunidad que Dios me dio de ofrendarme a ella en tiempo y espacio”.

Además, seguirá luchando contra el lugar que le causo la llagas a su abuelita: “Sí, definitivamente, ahora con más ganas y más tiempo porque realmente estaba muy ocupada con ella y por supuesto, ayer que hable con uno de los productores amigos de siempre, me dijo: ‘nosotros sabemos que todo esto fue a consecuencia de todo…’ desafortunadamente no logre curarle todas las llagas, todavía se fue con una chiquita, pero así Dios lo decidió”.

Sobre el mensaje que la manada a sus hermanas: Ernestina, Gabriela y Federica Sodi, comento: “Ninguno… le mando un mensaje a todos los que nos estén viendo, leyendo, escuchando, que hay que querer, amar, abrazar la vida y a nuestros seres queridos, no hay que abandonar a nuestros viejos, abrazarlos porque inevitablemente en algún momento se van. Como le dije abuelita te vas, pero te quedas en mí”.