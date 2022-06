Napoleón se despedirá de su público en el Auditorio Nacional

El próximo 10 de agosto será la primera fecha en el Auditorio

El Universal

“El próximo 10 de agosto será la primera fecha en el Auditorio, en este maravilloso recinto”, dijo el cantante en el escenario.

Ídolo de miles por sus inolvidables canciones y profunda prosa, José María Napoleón, agradeció poder presentarse en un recinto tan importante como el Auditorio Nacional y aseguró que es muy probable que tenga invitados en dicho concierto, así como en sus otros conciertos en Monterrey y Guadalajara, el 27 y 28 de agosto.

“Sí duele muchísimo pensar que llegará el momento en que ya no hagamos lo que hemos amado por tantos años, será difícil, pero yo quiero retirarme pudiendo hacerlo y no esperar a ya no ser capaz. Yo quiero dejar una buena imagen de lo que fui como cantante y como compositor”, contó un melancólico Napoleón previo a su gira Hasta siempre, que comenzará en el Auditorio Nacional el próximo 10 de agosto, conciertos con los que planea despedirse de su público y retirarse.

“Siempre me impone entrar a estas instalaciones; yo lo veía desde tan lejos y me retiré tanto del canto que fue una maravilla cuando me presenté. Ya no me vieron mis padres, pero sí mi esposa y mis hijos”, recordó el cantante.

Se dice que las plataformas digitales son el área de los artistas jóvenes, sin embargo, José María Napoleón registra más de 2.2 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo cual agradece.

“Lo veo con mucha humildad. Yo no soy la persona que puede voltearse cuando alguien le habla o me da la mano, nunca podré ser así y creo que eso te trae buenas cosas en la vida y no lo hago por conveniencia, lo hago por corresponder, porque ¿cómo yo podría pagar tantas manos extendidas?, tanta gente que con sus miradas me cobija y que me aprecia, que me acepta como acepta mis canciones. La música es el lenguaje que todo el mundo escucha y solo unos cuantos hablan”, dijo conmovido.

El cantante y el compositor

Conocido internacionalmente por éxitos como “Eres”, “Vive”, “Después de tanto” o “30 años”, Napoleón fue forjando su lugar entre las mejores voces de habla hispana. Fue su faceta como compositor la que le permitió llegar a lugares que nunca imaginó, éxito que, según sus palabras, se lo debe a José José, pues cuenta que un día el cantante, su buen amigo, lo contactó para pedirle una canción y más tarde se la mandó inmortalizada en un acetato.

“José José me la grabó con esa voz maravillosa que Dios le dio, herencia de sus padres. El príncipe de la canción me grabó la primera canción, que se llamó “Lo que no fue no será”, así le puso él. Fue para mí una satisfacción enorme porque verlo cantar, escucharlo, era maravilloso. Él fue mi punta de lanza, él fue la persona que se encargó que otros artistas me hicieran el favor de cantar mis canciones, mi carrera como compositor se la debo a él”, declaró.

Más de cinco décadas de éxito lo llevan a ser una voz muy importante dentro de las referencias de los nuevos artistas y exponentes en la música. A pesar de respetar todo tipo de expresión musical, Napoleón asegura que no está de acuerdo con la forma en que se presenta a la mujer en muchas de las nuevas canciones que lideran las listas de popularidad.

“Cuando veo cómo se le falta tanto al respeto a la mujer, se le maltrata, se le ofende, me da mucha tristeza porque yo creo que la música es cultura y lo que se repite muchas veces, cuando alguien lo canta, lo repiten otros millones en el mundo. La música es maravillosa y el lenguaje es precioso en todos los idiomas, no quiero ser alarmista, pero no me gusta el maltrato hacia la mujer; hay canciones que ofenden y eso duele”, terminó.

Napoleón compartió que utilizará su retiro para disfrutar a sus nietos y a su familia, y también seguir componiendo para artistas como Alejandro Fernández, a quien ya le ha mandado algunas canciones. Otros artistas que han interpretado sus composiciones son María José, Pepe Aguilar, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Jorge Castro, entre otros.