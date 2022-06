Olivia Collins se sincera sobre de su estado de salud

La actriz tuvo que salir de un programa de tv por un problema médico.

El Universal

Hace unas semanas, Olivia Collins tuvo que salir de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ por un problema médico, y aunque muchos relacionaron su estado de salud actual con su edad, es la misma actriz quien se defiende de los malentendidos.

En un encuentro con la prensa, Collins explicó que tiene problemas con su audición debido al ‘Vértigo de Meniére’ que se disparó con el “estrés” y no por la edad, como muchas personas han supuesto.

“Es una cosa que se dispara por estrés, yo lo tengo desde hace 20 años, no es de ahorita porque ya me estoy haciendo viejita, ya quisieran estar como yo”, indicó la actriz, visiblemente molesta.

Asimismo, explicó que este padecimiento lo tiene desde que nació, pero que siempre ha tratado de realizar sus labores con completa normalidad, por lo que aseguró que “nadie se había dado cuenta”.

“Sin embargo, he trabajado mucho y he hecho muchas cosas y nadie se había dado cuenta (de la enfermedad), lo hago dignamente (trabajar)”, aseguró la también bailarina, incluso confesó que, durante su tiempo en el concurso, tuvo ensayos de dos horas “sin descanso” y que no tuvo problemas con ello.

Al ser cuestionada sobre cómo le afectan los rumores acerca de su edad o su estado de salud, la actriz de 64 años mencionó: “No me molesta, todos nos enfermamos, ya vimos que todos salieron lastimados (en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’)”.

Olivia Collins estaba concursando en el programa de baile con Óscar Medellín, sin embargo, tuvo que renunciar por los constantes mareos que estaba sufriendo, a causa de su enfermedad.

El ‘Vértigo de Meniére’ es una anomalía en el oído interno que causa mareos fuertes (vértigo), timbre o silbido en el oído, pérdida de audición y una sensación de que el oído está lleno o congestionado. Por lo general, la enfermedad de Ménière afecta un solo oído.