AMLO planteará al SAT eliminar Constancia de Situación Fiscal

Si genera problemas “que se quite” dijo el presidente

Este lunes durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró eliminar la Constancia de Situación Fiscal luego de las quejas de los trabajadores y las trabajadoras por las complicaciones para poder tramitarla.

Por lo mismo, el presidente mencionó que plateará a la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez eliminarla; Sin embargo, le extendió una invitación a Palacio Nacional para que informé cómo va la recaudación del documento y por qué solicitó este trámite.

“Que venga Raquel y que además nos informe sobre cómo va la recaudación por qué tomaron esta decisión porque el propósito es simplificar, a lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión, pero ella nos lo explica” dijo el mandatario.

Agregó que si este requisito solo complica las cosas a los contribuyentes “que se quite”. En tanto, AMLO pidió al SAT dar más facilidades a los contribuyentes.

Se espera que la titular del SAT acuda en los próximos días con el presidente y hablen sobre el tema.

Cabe recordar que la entrega de las constancias provocó largas filas en las oficinas del SAT, incluso había trabajadores que llegaban desde las 05:00 de la mañana.

El SAT había advertido que, de no contar con esta constancia de situación fiscal, no se podrían timbrar los recibos de nómina, ocasionando que los trabajadores no pudieran recibir su pago.