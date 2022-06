Chayanne: el día que fue rechazado por una mujer

El Universal

Aunque a sus 53 años Chayanne es uno de los hombres más aclamados por las mujeres, el cantante no siempre ha presumido de esta fama con el sexo opuesto. Hubo una época en que lo rechazaron de manera tajante y parece que esta experiencia le quedó marcada.

En la vida real, el boricua tiene dos hijos: Isadora Sofía y Lorenzo Valentino Figueroa de 21 y 24 años, respectivamente; sin embargo, en una realidad alterna, Chayanne “es el papá de todos”.

Esta teoría ha sido fomentada por las mamás, pues es común que las contemporáneas del intérprete de Tiempo de vals le digan a sus hijos, cada que ven una imagen de su ídolo, “Mira, él es tu verdadero papá”. Es decir que todas son o han sido “novias” del puertorriqueño.

El gesto de halago le emociona al artista y lo agradece sobre todo en sus conciertos que siempre son abarrotados por el género femenino; no obstante, hay algo que padece y no olvida al transcurrir de los años. Tiene que ver con aquella vez que una mujer lo rechazó por una razón muy poderosa.

Previo a interpretar el tema Lo dejaría todo, hace algunos años, Elmer Figueroa Arce (su nombre real) preguntó a sus fans si alguna vez se habían enamorado y quién había sufrido alguna desilusión amorosa.

“¿Ustedes saben que cuando yo tenía 13 años me dejaron? Eso pasa. Me dijeron que era muy chiquito y ahora la estoy buscando. Quiero contarle las cositas que he aprendido y, cuando la encuentre, le voy a contar lo que le dije. Gracias a esos momentos de alegría, momentos difíciles o de tristeza, es que se componen canciones como ésta”, explicó en medio de los gritos de sus seguidoras que se atribuían ser la mujer de aquella época, dispuesta a remediar el error por haberlo rechazado.

En la época actual, este viernes, las fanáticas de Chayanne tienen algo bueno que celebrar por parte de su artista favorito y es su regreso a la música tras cuatro años de ausencia. Luego de grabar 24 álbumes y de encabezar las listas de preferencias, el astro del pop latino presenta su nuevo sencillo: Te amo y punto.

Se trata de una balada de amor llena de emoción que ya está disponible en todas las plataformas de música digital. Fue producida por Luis Salazar y escrita por Chayanne con Édgar Barrera, Richi López y Elena Rose.

Los arreglos musicales sumados a la intención propuesta en cada frase, lo convierten en un tema moderno, fresco y que perfectamente atrae a oyentes de todas las generaciones.

“Esta canción fue el producto de la creación de un gran grupo de profesionales y basada en el sentimiento más noble que podemos sentir en la vida: el amor. Quiero siempre recordarle a la gente que a pesar de la velocidad en que hoy se vive y que por encima de cualquier prioridad, el amor es el mayor de los sentimientos y siempre nos va a llenar el alma”, expresó el cantante en un comunicado de Sony Music.

“Esta es la primera canción de mi nuevo álbum y espero que la gente la reciba con el mismo entusiasmo y respeto con que la grabé. Este tema es una muestra de un gran trabajo que iremos mostrando poco a poco”, adelantó.