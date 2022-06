Famosos ponen en alto el orgullo gay

El Universal

El 25 de junio que se llevó a cabo la edición número 44 de la marcha del Orgullo LGBTTIQ+ en la CDMX luego de dos años de no realizarse debido a la pandemia.

Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida de la marcha en El Ángel de la Independencia, cabe destacar que la jefa de gobierno de la CDMX, estuvo rodeada de la examorosa Magaly Chávez, de las conductoras Maca Carriedo, ‘La Supermana’ y Alejandra Bogue, además recibió un pliego petitorio, sobre las necesidades y exigencias de la comunidad, por parte de varios líderes de los contingentes que se dirigen hacia la plancha del Zócalo capitalino.

Donde se presentaran diversos artistas como Paty Cantú, Esteman, Samo, Ruzzi, Mabiland, Christian Chávez, Leon Leiden, La Más Draga, John Cameron Mitchel &Friends, Jannette Chao, Flor Amargo, Cecille, Dany Calvario, Emma, Nick Bolt y Andy Zuno, por mencionar algunos.

Y como desde el principio, muchas celebridades se hicieron rpesentes enalteciendo el orgullo LGBTTIQ+ entre ellos Alfredo Adame, quien asistió para apoyar a su hijo Sebastián Adame, Sergio Mayer y el influencer Kunno fueron de los primeros en estar presentes en la marcha.

El exintegrante de RBD Christian Chávez compartió un video desde el carro en el que está desfilando, acompañado de varios influencers. En el material lo vemos ondeando la bandera LBGT. “¡Happy pride!”, escribió en la descripción. En cuanto al look, el artista optó por unos pantalones rojos y una playera verde estampada también con la bandera.

Roberto Carlo compartió que ya iba camino al evento, pues él estaría al frente de la conducción en el zócalo capitalino, por lo que también manifestó su emoción de poder formar parte de la marcha. Destacó que había mucho tráfico en la zona, por lo que se tardó un poco en arribar.

Regina Blandón compartió un video en el que mostró el look que eligió para el día; además agradeció la oportunidad de formar parte del evento, como aliada de la comunidad LGBT. “Amigos, amigas y amigues de la comunidad, muchas gracias, no he recibido más que amor de todes ustedes, algo a la transfobia, a todos los discursos de odio”, expresó Regina.

Daniela Magun agradeció haber sido parte de este día tan especial para miles de personas.

Jhonny Caz, dijo sentirse muy feliz, pues era su primera vez en una ‘pride parade’

Gaby Spanic y Sergio Mayer como respectivos coronados, no perdieron oportunidad para tomarse fotos, incluso Mónica Garza y Laura G se sumaron a este gran evento.