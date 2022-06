Raúl Araiza ‘balconea’ a futbolista que le quedó a deber dinero

El Universal

Raúl El Negro Araiza se ha ganado fama de exhibir a las celebridades mexicanas, en especial a sus compañeros de Miembros al aire. Hace unos días se volvió tendencia por criticar la forma de vestir de El Burro Van Rankin, quien no pudo ocultar su molestia y le hizo un fuerte reclamo. Ahora, el conductor de Hoy reveló que un futbolista mexicano le quedó a deber una importante suma de dinero.

Durante la más reciente emisión del programa de Unicable los conductores debatieron sobre los problemático que es prestar dinero, sobre todo a los amigos. Fue entonces que El Negro Araiza confesó que le prestó dinero a un jugador del América, pero jamás le pagó.

“Solamente una persona no me ha pagado, me quedó a deber”, comenzó diciendo El Negro Araiza, quien al ser cuestionado sobre quién era el moroso respondió: “el portero más famoso del América”.

Aunque el actor no quiso decir abiertamente el nombre del futbolista, aclaró que aún mantiene una buena relación con él: “Pero aparte siendo amigos, yo lo quiero bien, me dijo: “préstame”, le presté y ya”.

El Negro Araiza señaló que lo curioso era que varias veces se encontró al mencionado futbolista disputando partidos de golf pese a que supuestamente no tenía dinero.

“Luego me lo encontré en torneos de golf jugando, yo le decía: ‘cabr*n, ¿qué haces aquí si no tienes un varo?’ Y nunca me pagó a mí y a otras personas”, aseguró.

El conductor añadió que el futbolista no hizo ni el intento de pagarle en abonos, lo cual aseguró que le parecía muy desafortunado.

“Es el intento, el hecho, la acción de: ‘toma 200 pesos’. Buenos tuviste el intento, es más igual y llegas a la mitad y dices: ‘ya olvídalo cabr*n, no hay ped*’, pero así nada más de no te pago nada y sigo jugando golf”.