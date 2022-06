Orbelín quiere seguir en España

AGENCIAS

Chivas busca reforzar su plantilla con Orbelín Pineda de cara al Apertura 2022. Sin embargo, Ricardo Peláez reveló que el mediocampista nacional tiene como prioridad quedarse en el Viejo Continente pese a la falta de minutos.

Yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo ‘me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible’. Es muy válido, lo respeto pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos pero no podemos esperar tanto tiempo ya”, declaró en entrevista con Marca Claro.

Asimismo, Peláez comentó que los directivos del Celta han estando en constante comunicación con los dirigentes de Chivas. Pero a pesar de la intención por repatriar a Pineda, es él quien tiene la decisión final.

“Hace tres o cuatro días me despertó una llamada de un directivo de allá, preguntándome ‘¿Cómo va el tema?’. Ellos no lo quieren prestar, lo quieren vender. Chivas puso una oferta en la mesa y Orbelín tiene la última palabra”, sentenció