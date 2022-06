Corre “Checo” el fin de semana

AGENCIAS

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana a uno de los circuitos más esperados de su temporada como lo es el Gran Premio de Gran Bretaña. El lugar donde nació todo en 1950 y es nada más y nada menos que en el circuito de Silverstone y que desde entonces se convirtió en emblemático y nunca deja de aparecer en cada año.

En esta ocasión se trata de la décima carrera en lo que va de la temporada y se llevará a cabo con una gran intensidad. El año pasado quien ganó este Gran Premio fue el local Lewis Hamilton después de un polémico choque con Max Verstappen, quien terminó en el hospital.

Pero esta vez el piloto de Mercedes no ha tenido el rendimiento de años anteriores y no no está en la pelea por el Mundial. En la última carrera que fue en Canadá subió al podio como tercer lugar, su mejor resultado de la campaña junto a lo que hizo en el primer Gran Premio en Bahrein.

A la carrera en Silverstone llega Max Verstappen con seis carreras consecutivas en el podio que lo colocan en lo más alto de la clasificación del Campeonato de Pilotos, mientras que el mexicano Sergio Pérez le sigue como segundo lugar.

El piloto mexicano llega a este Gran Premio luego de quedar fuera en Canadá debido a que tuvo fallas en su monoplaza; sin embargo, “Checo” no tiene los mejores registros en el próximo circuito, pues la mejor posición que ha conseguido es el sexto lugar.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER LA PRÁCTICAS DEL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA?

DÍA: Viernes 1 de julio del 2022

HORA: Práctica Libre 1 – 07:00 horas / Práctica Libre 2 – 10:00 horas

CANAL: FOX Sports 3 y F1TV

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER LAS “QUALYS”?

DÍA: Sábado 2 de julio del 2022

HORA: Práctica 3 – 06:00 horas / Clasificación – 09:00 horas

CANAL: FOX Sports 3 y F1TV

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER LA CARRERA?

DÍA: Domingo 3 de julio del 2022

HORA: 09:00 horas

CANAL: FOX Sports y F1TV.