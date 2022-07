Profeco analiza 14 marcas de comida para gatos que no contienen los nutrientes que dicen en los empaques

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que al menos 14 marcas de alimentos para gatos no contienen los ingredientes que señalan en los empaques como filetes de res, pechugas de pollo, pescado, y salmón.

Ante un estudio realizado por Profeco para la Revista del Consumidor del mes de julio, la Procuraduría informa;

“Varias marcas presentan imágenes de ingredientes, que aún y cuando informan al consumidor que contienen harinas o pastas en su lista de ingredientes o que las imágenes son de carácter ilustrativo, los productos no están fabricados con filetes de res, salmón, pechugas de pollo.”

También se detalló que en el estudio se analizaron 33 productos a los cuales se evaluó el contenido neto y nutrimental, es decir, su composición de proteínas, grasa, humedad, cenizas y fibra.

Dado como resultado en el estudio, que las siguientes marcas no contienen ni la carne ni la proteína que dicen poseer: Nucat by Nupec, Purina Felix Megamix, Purina Felix Megamix Gatitos, Minino Duo, Minino Plus, Purina Cat Chow Hogareños, Purina Cat Chow Delimix, Gatina, Purina One, Kitekat, Whiskas Gatitos Pollo, Whiskas Gatitos Carne, Whiskas Adulto Pescado.