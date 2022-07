Anel Noreña confirma distanciamiento con su hija Marysol

Agencia México

Anel Noreña se sinceró sobre la relación que actualmente mantiene con su hija Marysol Sosa, fruto de su matrimonio con José José, luego de darse a conocer que no tenía contacto con ella y además está sufriendo una fuerte crisis económica.

“En efecto, hay un distanciamiento que ha surgido, que ha venido surgiendo a través de la pandemia y todo, pero culmina con que Patricio cumplió 2 años el día 8, entonces Mary le hizo un pastelito, entonces [me dice] ‘mamá, vénganse, Frank, Karla y tú al pastelito, pero Pepe no puede venir’ (porque no está vacunado), entonces le dije ‘Mary, perdóname, pero los cuatro o ninguno’, y de ahí vino un [distanciamiento]”, contó en entrevista para el programa Hoy.

Al escuchar que Marysol pudiera ser la responsable de vender algunas notas hablando mal de ella tras esta separación, Anel contestó: “Esa revista tiene un ligue con ellos, es la verdad, o sea, esa revista yo no le doy entrevistas ni nada. No, ese es el meollo de todo, José no se ha vacunado, no entra en mi casa”.

Posteriormente, la madre de los hijos mayores de José José defendió la postura de su primogénito de no recibir inmunización contra la Covid-19. “Pepe no está vacunado, pero nunca le ha pasado nada, nunca ha dejado de trabajar, entonces qué más podemos comprobarles, a mí me llevaste tú mi hijita linda a vacunar, y me pusieron 4 vacunas”.

Sobre si continúa triste y preocupada por la situación que se vive en su familia, Noreña dijo: “no, ya no, ya me pasó, pero sí lloré cuando me llevaron a la cosa esa”.

Acto seguido, la exmodelo recalcó que, pese a este complicado escenario en su familia, José Joel no se vacunará. “Pepe no se ha vacunado, ni se va a vacunar, ¿por qué?, porque no tiene por qué vacunarse, nosotros tenemos medicina homeópata, tenemos una vida sana, limpia, al aire libre, y nunca deja de trabajar, y nunca le ha pasado nada y vamos por el tercer año en la pandemia, entonces eso no tiene ningún valor para Marysol y su familia”.

Al respecto de que si los problemas entre su familia son por la herencia de José José, Anel comentó: “bueno, en la nota amarillista dice que a ella ni le importa el dinero, ni le importa nada, que ella su familia es Javier y los niños, y yo soy familiar, me dice ‘que te vaya bien’, yo sentí horrible, porque pensé que era un adiós de mi hija, olvídate de todo lo demás, ¿dónde quedó mi Marysol?”.

Sin embargo, al analizar sus palabras, la también presentadora agregó: “Yo no lo entendí, hasta que digo, pues tiene razón, allá ella, que es mi familiar, aunque familia nada más somos 4, José, Frank, Karlita y yo, y no cabemos en su mesa, pues cuando le quepamos”.

Ante la pregunta sobre si su hija no estaría siendo mal aconsejada por una tercera persona, sin referirse a alguien específico, Anel dijo: “no mi amor, aunque así fuera, Marysol no tiene dos años, es mi hija, todo lo demás no sé, Marysol es mi hija y la perdí”.

Finalmente, Noreña se mostró abierta a una reconciliación, aunque dejó claro que no volverá a buscarla porque cuando lo hizo, Marysol le respondió con negativas.

“Me dice que no se siente a gusto, que porque soy muy mandona porque quiero manejar su vida, a lo mejor, no sé mijita y te pido a ti una disculpa, no es así, pero si me lo aclaras, si tú tienes tu vida y estás contenta y te va muy bien es lo único que yo le pido a Dios, que tú tengas un estilo de vida y que te vaya bien”, remató.