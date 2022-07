Eugenio Derbez se sincera sobre Victoria Ruffo

El Universal

Pocas veces Eugenio Derbez se ha sincerado sobre su pasado amoroso, específicamente con Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo; por lo que recientemente reveló las razones por las que todavía le guarda rencor a la actriz y no quiere buscar una reconciliación.

Los actores mantuvieron una larga relación, sin embargo, varios años después del nacimiento de su hijo decidieron separarse, situación que causó una de las heridas más fuertes de Eugenio: “Una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema, es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor adentro que no es fácil olvidarlo. No vi la infancia de mi hijo”, explicó en una entrevista para Telemundo.

El exitoso comediante señaló que no pudo disfrutar de los primeros años de su hijo junto a él y que se enteraba de través de los medios de espectáculos: “Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor, porque me perdí toda la infancia de mi hijo”.

Durante la plática en el programa, Derbez detalló que la serie ‘De viaje con los Derbez’ le funcionó como una terapia para poder soltar ese tema, debido a que pudo mostrarse sin filtros frente a sus hijos y también con su público.

“El tener que platicar, convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasársela bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de pronto, ahí fue como que: ‘Oigan, hablen alguna cosa que tengan ahí atorada’, y lo hablamos. Entonces, ha funcionado bien como terapia”, reveló con melancolía.

Aunque sus confesiones fueron muy emotivas, el mexicano de 60 años aceptó que tal vez en un futuro, con la llegada de un nieto, pueda sanar esa herida y arreglar las cosas con la madre de su hijo: “Igual y para ese entonces las cosas están más olvidadas, siempre y cuando no baile, porque si no le vuelvo a agarrar rencor”, bromeó respecto a los tiktoks que ella y José Eduardo han protagonizado.

Finalmente, Eugenio Derbez reaccionó a dichos videos en los que aparece su hijo: “Por favor, vean esto”, dijo entre risas y remató con un: “¿Ahora entiendes por qué me separé? La vi bailar y dije: ‘Óigame no, alguien que baila así, óigame no”, concluyó entre risas.