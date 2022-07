‘La Chilindrina’ confirma su participación en la bioserie de ‘Chespirito’

Agencia México

María Antonieta de las Nieves, reconocida como “La Chilindrina”, confirmó ante la prensa que ha limado asperezas con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito.

“Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada”, dijo la actriz con una gran sonrisa.

Después de mucho tiempo de separación con la familia de Gómez Bolaños, ahora María Antonieta ha logrado un acuerdo para ser incluida en la esperada bioserie del fallecido productor y actor.

“Yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito quiero seguir al aire junto con él. Sí hubo fricciones, sí hubo rupturas, pero ya se arregló todo, ya todos estamos felices y contentos y ahora quiero que estén muy a la exceptiva de lo nuevo que trae Roberto Gómez Fernández”, expresó La Chilindrina.

Por otra parte, la artista reveló que se siente lista para encontrar el amor tras la muerte de su esposo en el 2019. “Definitivamente sí, porque me sentía muy mal de estar en la gira sin mi viejo, a quién agarrarle la mano todas las noches, 48 años unidos y agarrarnos la mano, cuando menos quiero otro que me agarre la mano”.

Luego de acudir al final de la obra “Vedette” en el MarkeTeatro, De las Nieves dio a conocer que siempre quiso desempeñar este oficio.

“Una vez fui a ver a Olga Breeskin y me fascinó, y me regaló una boa, y dije ‘es que esto lo tengo adornar con un gran vestido’, y me hicieron un vestido de pedrería, y me hicieron un penacho sensacional, fui a presentarlo con Jacobo Zabludovsky a su programa de la mañana, y desde entonces yo soñaba con ser vedette, y ahora que vi a estas sensacionales vedettes, digo ‘ay, Dios mío, de lo que me perdí, en lugar de haber sido La Chilindrina, hubiera sido la vedette de los niños”, finalizó.