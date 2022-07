Viuda de Fer del Solar habla por primera

Agencia México

Tras la impactante noticia del deceso del conductor Fernando del Solar, su esposa Anna Ferro decidió brindar su primera entrevista y recordar al argentino nacionalizado mexicano en Venga la Alegría, programa en el que trabajó algunos años.

La esposa del conductor se escuchó muy conmovida y no pudo contener las lágrimas al iniciar el enlace telefónico; sin embargo, no dudó en agradecer todas las muestras de cariño hacia Fer, así como el apoyo que ella ha recibido en estos duros momentos.

“Les agradezco mucho a todos, por eso he tomado esta llamada porque vi cuántas cadenas de oración y de amor, la verdad que yo soy muy hermética y cerrada, porque es un dolor que no es explicable, es un dolor que se te desgarra el alma, que no puedes entender”, expresó Anna con la voz entrecortada.

De la misma manera, Ferro explicó el motivo por el que decidió brindar la entrevista. “Él quería a ustedes y al público, y ese es un programa que a él le encantaba y entonces les agradezco a todos ustedes por este homenaje tan hermoso que le están haciendo y a toda la gente, no lo olviden, no olviden su sonrisa, y sigamos sembrando ‘arriba los corazones’, porque eso es lo que él hubiera querido”.

Posteriormente, la esposa de Fer manifestó que el artista estuvo en calma antes de partir de este mundo. “Luchó hasta el último momento, hasta el último instante, y se fue tranquilo y se fue feliz y en paz y eso es lo más importante. Él hubiera querido que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos que me diera chance de llorarle, llorarle todos los momentos, necesito llorar y después honraré tu vida y seguiré con tu legado”.

Y recordando el gran amor que Del Solar le tenía, Anna Ferro recordó un íntimo momento que vivió con el presentador de televisión hace tan sólo una semana.

“Me dijo: ‘Eres a la única mujer a la que me he declarado porque todas las demás se me habían declarado’. No sabes lo feliz que me puso eso y ahorita que estaba en terapia me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única’ y él seguirá siendo el único en mi corazón”, narró.

Asimismo, la ahora viuda del artista subrayó: “Es el amor de mi vida, jamás había conocido a un ser como él, tan noble y me quedó con la enseñanza. Él todos los días estudiaba y luchaba por mejorar, nunca se cansó y me quedo con su lucha. Él me enseñó a volver a amar, juntó mi corazón hecho pedazos igual que yo el de él. Nos unimos y fuimos los más felices el poco tiempo que nos tocó, pero para mí fueron mil años. Hice lo que mi corazón indicaba y sentía, no podía no estar junto a otro hermoso hombre como él, no hay otro como él”, explicó.

Finalmente, contó que la muerte del papá de Fernando del Solar fue un momento muy duro para su esposo. “Hace tres semanas se fue su papá y Fer invadió su corazón de mucha tristeza y creo que eso le costó mucho a él y ahora está con él”.

Durante su encuentro con la prensa, Anna Ferro reveló que Fernando del Solar murió de una neumonía que se agravó. Asimismo, explicó que el artista le pidió ser velado por varios días e indicó que lo cremaran, y aprovechó para negar que las cenizas de Fer serán trasladadas a Argentina.

Finalmente, la viuda del conductor aclaró que Luciano y Paolo, hijos que Del Solar procreó con Ingrid Coronado, despidieron a su padre la mañana de este viernes 1 de julio.