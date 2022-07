Buscan adaptar árboles de acuerdo a la zona

Por Josefina Herrera

Al llevar a cabo el área de Ecología Municipal de San Juan del Río programas de reforestación, la titular Erika Rosales Moreno, mencionó que en este municipio podría darse cualquier especie que esté integrada al Programa de Ordenamiento Ecológico (POE), pero también tendría que revisarse su lugar adecuado para crecimiento y desarrollo.

Señaló que cada clasificación marca el tipo de territorio en el que pudiera haber mayor aprovechamiento, y en el momento en el que solicitan un arbolito se analiza el tipo y se hacen las recomendaciones necesarias para prever que no se vaya a morir si no tiene los cuidados necesarios.

“Cualquiera que pueda estar en el Programa de Ordenamiento Ecológico en el POE, el Programa de Ordenamiento Ecológico es la guía que cualquier dependencia de ecología municipal debe de tener para cualquier acción, para incluso, ésta tiene que ser primordial antes del ordenamiento urbano, ¿qué quiere decir?, que cualquier modificación que se quiera hacer en el programa de ordenamiento urbano tiene que estar ligado al Programa de Ordenamiento Ecológico, hay que marcar las especies, ahí te marca la clasificación, te marca los territorios, las UGAS, si es una UGA de aprovechamiento, si es una UGA de protección, si es UGA de preservación, si es UGA destinada a la producción agrícola, etcétera, entonces ahí vienen marcado por zona qué árboles pueden ser, pero ojo también puede ser que ahí en tu casa tengas una especie que no te vaya a generar desequilibrio y que como tú la vas a cuidar pues sí se puede llegar a dar”.

En este caso mencionó al Eucalipto, ya que durante muchos años se tuvo la creencia de que podía adaptarse muy bien, sin embargo con el tiempo se descubrió que era un árbol frágil y de mucho cuidado ,ya que suele matar lo que está a su alrededor.

“Yo platicaba con forestales y decían, me explican porque los ingenieros forestales son los que más nos pueden hablar de este tema, pero me decían tal vez y no es de la zona, no sé, cierto árbol pero se adapta muy bien aquí y no causa desequilibrio, eso lo que hay que tomar en cuenta, el eucalipto por ejemplo si causa mucho daño ambiental, cuando hace varias décadas se decidió plantar y ahora descubrimos que es un árbol frágil, que es un árbol que suele matar lo que está alrededor, que es un árbol pues que no es de aquí pero hay otros árboles que se pueden llegar a adaptar, entonces pues hay que checar los casos en específico”.

Habló por ejemplo del caso de las Jacarandas que se da muy bien en la región, pero suele ocasionar problemas después de algunos años debido a que es un árbol que necesita de mucha agua, que da semillas puntiagudas y debe haber mucho mantenimiento ya que las hojas caen, y todos esos aspectos deben de tomarse en cuenta al momento de elegir una especie, “aunque claro que en el vivero tenemos especies que no son de aquí pero que se pueden llegar a adaptar”, concluyó.