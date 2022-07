Hasta 6 casos recibe DIF por abandono a abuelitos

Por Josefina Herrera

El director del DIF Municipal en San Juan del Río, Nahim Jumanji López, mencionó que este organismo recibe hasta seis denuncias al mes por abuelitos en abandono, sin embargo la estructuración para darles la debida atención quedará hasta que esté formado el Centro Gerontológico.

Aunque de momento no se cuenta con el espacio, indicó que si se les da acompañamiento jurídico, psicológico a través de un abogado que maneja este organismo, ya que además se encuentran a la espera de la nueva estructura de la Procuraduría del Adulto Mayor.

“En este caso todavía no tenemos una mayor estructuración porque viene el nuevo cambio que es el Centro Gerontológico, entonces se viene la nueva estructura que es la Procuraduría del Adulto Mayor, y en este caso lo único que hacemos es dar la atención jurídica, la atención psicológica, y sobre todo el acompañamiento en este caso de situación legal por parte de nuestro licenciado que se llama Darío, quien es el que me ayuda a atender esos casos de situación de abandono de vulnerabilidad”.

Agregó que a pesar de que el DIF todavía no cuenta con un lugar para recibirlos, al llegarles estos reportes también buscan poder dirigirlos a otra red de apoyo para que se les brinde la atención necesaria.

“Son aproximadamente entre cinco, seis casos a lo mucho de una manera tal vez al mes, por así decirlo, en donde se han atendido los reportes, pero lo que nosotros buscamos no es tanto de retirarlos sino de buscar otra red de apoyo, ya sea con algún otro familiar, con algún vecino precisamente para no retirarlo, porque muchas veces los mismos abuelitos son los que no quieren y nosotros no podemos obligarlos”.

En temas de asuntos legales, comentó que son pocos los reportes que se reciben, y a todos a ellos se les da el seguimiento, sobre todo buscando que la situación del adulto mayor se encuentre en las mejores condiciones debido a que los abusos por parte de los familiares se pueden llegar a presentar.

“Aquí en San Juan del Río tenemos algunos reportes que son por omisión de cuidados y muy poquitos por el tema de asuntos legales que tienen que ver con las propiedades de los mismos adultos mayores. Violencia no tanto porque más que nada los abuelitos nos dicen es que sufro violencia o maltrato, pero cuando vamos y atendemos la canalización es porque el hijo no los deja entrar a lo mejor a alguna propiedad del adulto mayor, que en ese momento a lo mejor del abuelito ya le había sido donado”.