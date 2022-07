Lindsay Lohan se casó en secreto

DESPUÉS de anunciar su compromiso matrimonial en noviembre de 2021, Lindsay Lohan ya dio el “sí quiero”.

Después de anunciar su compromiso matrimonial en noviembre de 2021, Lindsay Lohan ya dio el “sí quiero”. La estrella de Mean Girls se casó en secreto con Bader Shammas, aseguró la revista People.

La noticia del matrimonio de Lohan ocurre después de que la protagonista de Parent Trap llamó a Shammas “mi esposo” a través de una publicación de Instagram.

“Soy la mujer más afortunada del mundo. No porque necesite un hombre, sino porque él me encontró y supo que quería ser feliz, todo al mismo tiempo”, escribió Lohan al publicar una imagen de ambos.

“Estoy asombrada de que éste sea mi marido. Mi vida y mi todo. Todas las mujeres deberían sentirse así todos los días”, añadió en su post donde se le observa muy sonriente.

Fue en noviembre del año pasado cuando Lindsay Lohan anunció su compromiso con Shammas al compartir una galería de fotos alegre con su prometido y mostrando su anillo de compromiso. “Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”, escribió en el pie de foto.

En febrero de este mismo año, la actriz describió en una entrevista con la presentadora de Extra, Rachel Lindsay, qué tipo de novia pensaba ser “¿Vas a ser discreta? ¿Vas a hacer una gran fiesta? No voy a llamarte novia, no voy a hacer eso”, le preguntó la ex Bachelorette.

“Definitivamente no soy así”, dijo Lohan. “Soy más discreta. Incluso en mi cumpleaños quiero asegurarme de que los demás estén bien y entonces puedo estar bien. Así que seré más así. Estoy viendo destinos. Ya he empezado a hablar con una amiga sobre el vestido. Pero quiero hacer las cosas bien. Pero es un momento emocionante. Soy muy femenina, así que…”, dijo en aquel entonces.

De acuerdo con el diario estadounidense Sun, Bader Shammas es un empresario que no tiene nada que ver con el medio del espectáculo, trabaja como vicepresidente de Credit Suisse y vive en la ciudad de Dubai, de ahí a los continuos viajes y largas estancias de la actriz en los Emiratos Árabes.